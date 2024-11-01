edición general
6 meneos
39 clics

El aznarismo sentencia a Feijóo y ya habla de Ayuso: “Deseo y confío que tenga éxito”

El principal problema de Feijóo no son sus socios, mejor dicho, su único socio: Vox. Su verdadero talón de Aquiles es la falta de convencimiento que genera entre los suyos y su electorado. El popular siempre será recordado por haber soñado en alto en las elecciones del 23-J. De hecho, algunos piensan que no se ha recuperado de aquella caída. Los de Santiago Abascal han sido los encargados de lucir una postura conservadora con más éxito y rotundidad, lo que ha empequeñecido, más si cabe, al actual líder de la oposición.

| etiquetas: pp , aznarismo , feijóo , ayuso
5 1 2 K 45 actualidad
14 comentarios
5 1 2 K 45 actualidad
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Y cuál es el proyecto que tienen para España?

Porque hasta ahora sólo he escuchado lo de echar a inmigrantes y ocupas.
2 K 40
ummon #4 ummon
#2 Pues comunismo o libertad
PD. La libertad no es para ti
2 K 32
JackNorte #6 JackNorte
#2 El proyecto se llama 7291
0 K 12
#7 Leon_Bocanegra
#2 tienen un proyecto muy claro : "Sánchez malo"

Que más quieres?
0 K 9
unlugar #10 unlugar
#2 Vendérsela a Blackrock y a Quirón.
0 K 10
#13 tyrrelco
#2 Llevarse toda la pasta que puedan y hacer el máximo de pasta para sus amigotes. Pura y llanamente, no hay más.
Igual que Trump, capitalismo de amiguetes se suele llamar.
0 K 10
obmultimedia #14 obmultimedia
#2 Hacer de nuevo España una grande y libre.
0 K 10
nereira #11 nereira
#9 Tus comentarios son spam descarado, repetidos 3 seguidos. ¿No sabías que tb se hace spam con comentarios? Tus comentarios son absurdamente repetitivos.
0 K 19
Milmariposas #8 Milmariposas
Este momento estelar de vergüenza ajena del que no se remontará nunca:

www.youtube.com/watch?v=C20_m9hjxko
0 K 13
#12 Leon_Bocanegra
#8 madre mía que destrozo. Con razón la derechusma odia tanto a la Intxaurrondo.
0 K 9
#1 chostes
Si no entendí mal las últimas normas de Meneame, este envío, de la misma fuente que alguno de los 5 anteriores, se debe considerar spam.
2 K 2
alcama #3 alcama
#1 La normas se aplican según le pille al moderador de turno. Esa es la unica norma que no cambia
0 K 8
nereira #5 nereira
#1 7 envíos en 16 años, a años luz de hacer spam
3 K 54
#9 chostes
#5 Te regalo este comentario para que lo votes negativo también si te apetece, como has hecho con los otros tres anteriores, solo por puro despecho por evidenciar tu incumplimiento de las normas.
Mi 5.98 de karma lo resiste todo.
0 K 6

menéame