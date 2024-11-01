edición general
Aznar dice que "la inmigración latinoamericana viene a trabajar" y la musulmana "sí provoca problemas"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que España no tenía "un grave problema migratorio porque la principal migración en términos generales era hispanoamericana". Una inmigración, ha dicho, que "no plantea sustanciales problemas de integración". "Viene a trabajar y no plantea problemas por razones históricas, culturales, religiosas y lingüística", ha sostenido en una entrevista en esRadio.

| etiquetas: aznar , inmigración
5 0 0 K 72 actualidad
14 comentarios
Comentarios destacados:    
Yonny #6 Yonny
Aznar regularizó a 500.000 inmigrantes... la mayoría africanos.
El musulmán no da ningún problema, es una tontería. Yo tengo muchísimos vecinos y son mejor gente que los ultra católicos.

Por cierto, la tasa de asesinatos en Colombia, Perú, Brasil o México multiplica por 100 la existente en Marruecos, de qué habla el bocachanclas éste ??
8 K 100
Aokromes #8 Aokromes
#6 no olvidemos que la principal relogion en africa es cristiana.
0 K 10
Huginn #12 Huginn
#6 Supongo que, por ejemplo, habla de esto:

Las personas de nacionalidad marroquí son el 9,5% de los autores involucrados en violencia sexual en grupo. Son la nacionalidad extranjera más frecuente...

www.verificat.cat/es/los-espanoles-son-el-perfil-mas-frecuente-en-viol
0 K 14
Yonny #14 Yonny
#12 hombre, no creo que se pueda afirmar tal cosa de un solo titular. Qué cosa más absurda.
0 K 10
lentulo_spinther #1 lentulo_spinther
Y lo sabe él porque los conoce a todos
3 K 46
#5 fremen11 *
Claro hombre los Trinitarios y los Latín Kings son grupos the trash metal, todo el mundo lo sabe.....
3 K 36
SVSRTZ #4 SVSRTZ *
Osea que los marroquíes que conozco, uno peluquero y dos conductores de autobús, por lo que sea son un problema para Ansar.
2 K 32
Alakrán_ #3 Alakrán_
Las generalizaciones siempre son equivocadas y solo demuestran prejuicios.
2 K 31
frg #2 frg
¿No dice nada de los Franceses nacidos en Estoril que nos roban hasta cuando están jubilados?
2 K 30
Asimismov #7 Asimismov
Y lo sabe él, que de problemas sabe bastante, como lo de Irak y su 11M particular.
1 K 28
#10 rogerillu
A parte de ser mentira, la mayoría de ellos vinieron durante su gobierno para que sus amiguitos pudieran construir con mano de obra barata.
1 K 26
pepel #9 pepel
Su yerno vino a llevarse la pasta.
0 K 19
Supercinexin #11 Supercinexin
Cuando los fachas están tan interesados en traer millones de latinoamericanos, es que algo traman. Algo se cuece en Fachilandia.
0 K 16
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
Pues no se, aunque parezca paradojico el latino, no se si sera porque aun corre el estereotipo del gallego por ahi, es bastante soberbio, problematico y se cree que es el mas vivo y picante cuando llega aqui, que poco se habla de eso
0 K 8

