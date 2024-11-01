Aznar dice que "la inmigración latinoamericana viene a trabajar" y la musulmana "sí provoca problemas"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que España no tenía "un grave problema migratorio porque la principal migración en términos generales era hispanoamericana". Una inmigración, ha dicho, que "no plantea sustanciales problemas de integración". "Viene a trabajar y no plantea problemas por razones históricas, culturales, religiosas y lingüística", ha sostenido en una entrevista en esRadio.