Aznar dice que "la inmigración latinoamericana viene a trabajar" y la musulmana "sí provoca problemas"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que España no tenía "un grave problema migratorio porque la principal migración en términos generales era hispanoamericana". Una inmigración, ha dicho, que "no plantea sustanciales problemas de integración". "Viene a trabajar y no plantea problemas por razones históricas, culturales, religiosas y lingüística", ha sostenido en una entrevista en esRadio.
| etiquetas: aznar , inmigración
El musulmán no da ningún problema, es una tontería. Yo tengo muchísimos vecinos y son mejor gente que los ultra católicos.
Por cierto, la tasa de asesinatos en Colombia, Perú, Brasil o México multiplica por 100 la existente en Marruecos, de qué habla el bocachanclas éste ??
Las personas de nacionalidad marroquí son el 9,5% de los autores involucrados en violencia sexual en grupo. Son la nacionalidad extranjera más frecuente...
www.verificat.cat/es/los-espanoles-son-el-perfil-mas-frecuente-en-viol