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Aznar: "Si cada vez somos menos los nacionales, alguien tendrá que venir a trabajar"

"Los que piden la expulsión masiva de inmigrantes tendrán que explicar quién va a hacer el trabajo que hacen".

| etiquetas: aznar , inmigración , trabajo
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Leclercia_adecarboxylata
Ea, ya teneis entretenimiento.
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#8 BoosterFelix
#1 Joer, pues lo que yo os vengo diciendo. Me copio:

"Ahora veréis el patriotismo del 1% patriótico y extractivo de este reino: los proletarios vasallos españoles autóctonos son prescindibles, y si hay que reemplazarlos por asnos explotables reproductores extranjeros, se les reemplaza. Para que luego digáis que el 1% patriótico son racistas; de hecho, su verdadera patria está en Suiza. Todo antes que dejar de explotar y parasitar el esfuerzo ajeno, para que la raza española natural no

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1 K 20
Linceono #10 Linceono
#8 Lo peor que se puede ser en esta vida es ser un pesao, por muchas razón que lleves
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#11 BoosterFelix
#10 Le tendremos que pedir a Euclides que cambie los axiomas de la geometría al menos una vez al mes.
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#9 DotorMaster
A ver, es Aznar a favor de la mano de obra barata. Ya lo estuvo cuando fue caudillo de España, y lo sigue estando ahora. Ninguna novedad.
5 K 69
#2 oscarcr80
Estamos trabajando en ello.

Leerlo con acento texano.
3 K 34
Escafurciao #4 Escafurciao
Eso es lógico, otra cosa es darles derechos y sueldo, no me lo mal intérpreteis.
2 K 31
#13 fremen11
Y la España que madruga, donde coño está cuando se la necesita?
1 K 30
powernergia #7 powernergia
Aznar con un ataque de lucidez.

Están a ver cómo se diferencian de los voxeros, pero lo tienen difícil
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#5 Ovidio
Aznar alineándose con Menéame
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#5 fan de harkon si xD
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Lerena #15 Lerena
La alternativa es la opción Japonesa. Decrecer a costa de no admitir inmigración disruptiva.
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#14 capitan.meneito
Aznar, si bebes no menees.
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earthboy #16 earthboy *
La derecha siempre ha querido mano de obra barata. Siempre van a estar a favor de la inmigración.
Sirvientes baratos para ellos y sus hijos.
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Pues los parados que consigan trabajo así siempre que los sueldos no seanenB y cumplan la legalidad... al ilegal se le deporta, ajá, pero pq no se actua condundentemente contra los que los usan? En ramadería y agricultura es un secreto a voces.
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#12 Aas59
Tú por ejemplo.
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menéame