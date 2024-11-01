·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11228
clics
El día en que Salvador Dalí tomó el control de Playboy: La sesión de fotos más surrealista de 1973 [Eng]
8066
clics
El ViñaRock ha pasado de ser un festival de masas a dejar escenas dignas de unas fiestas de pueblo. El motivo: Israel
7600
clics
Smash burguer [pantomima full]
6808
clics
Un casi real de la Administración
4353
clics
Manolo García salta desde el escenario con 70 años y nadie lo coge
más votadas
674
Impactante video muestra a un colono israelí disparando contra una escuela Palestina en Cisjordania [ENG]
621
Nuevos archivos del caso Epstein fueron liberados y señalan a Trump por agresión sexual
409
Rueda y la alcaldesa de A Coruña, juntos en la inauguración de la sede de una casa de apuestas: “Se puede llegar muy lejos”
335
Perseguir a Francesca Albanese, perseguir la justicia internacional
413
El 74% de los europeos tiene una opinión negativa de EEUU, según el Eurobarómetro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
73
clics
Aznar: "Si cada vez somos menos los nacionales, alguien tendrá que venir a trabajar"
"Los que piden la expulsión masiva de inmigrantes tendrán que explicar quién va a hacer el trabajo que hacen".
|
etiquetas
:
aznar
,
inmigración
,
trabajo
10
2
0
K
133
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
133
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Leclercia_adecarboxylata
Ea, ya teneis entretenimiento.
8
K
119
#8
BoosterFelix
#1
Joer, pues lo que yo os vengo diciendo. Me copio:
"Ahora veréis el patriotismo del 1% patriótico y extractivo de este reino: los proletarios vasallos españoles autóctonos son prescindibles, y si hay que reemplazarlos por asnos explotables reproductores extranjeros, se les reemplaza. Para que luego digáis que el 1% patriótico son racistas; de hecho, su verdadera patria está en Suiza. Todo antes que dejar de explotar y parasitar el esfuerzo ajeno, para que la raza española natural no
…
» ver todo el comentario
1
K
20
#10
Linceono
#8
Lo peor que se puede ser en esta vida es ser un pesao, por muchas razón que lleves
0
K
11
#11
BoosterFelix
#10
Le tendremos que pedir a Euclides que cambie los axiomas de la geometría al menos una vez al mes.
0
K
9
#9
DotorMaster
A ver, es Aznar a favor de la mano de obra barata. Ya lo estuvo cuando fue caudillo de España, y lo sigue estando ahora. Ninguna novedad.
5
K
69
#2
oscarcr80
Estamos trabajando en ello.
Leerlo con acento texano.
3
K
34
#4
Escafurciao
Eso es lógico, otra cosa es darles derechos y sueldo, no me lo mal intérpreteis.
2
K
31
#13
fremen11
Y la España que madruga, donde coño está cuando se la necesita?
1
K
30
#7
powernergia
Aznar con un ataque de lucidez.
Están a ver cómo se diferencian de los voxeros, pero lo tienen difícil
1
K
23
#5
Ovidio
Aznar alineándose con Menéame
1
K
20
#6
DayOfTheTentacle
#5
fan de harkon si
0
K
8
#15
Lerena
La alternativa es la opción Japonesa. Decrecer a costa de no admitir inmigración disruptiva.
2
K
18
#14
capitan.meneito
Aznar, si bebes no menees.
0
K
10
#16
earthboy
*
La derecha siempre ha querido mano de obra barata. Siempre van a estar a favor de la inmigración.
Sirvientes baratos para ellos y sus hijos.
0
K
10
#3
DayOfTheTentacle
Pues los parados que consigan trabajo así siempre que los sueldos no seanenB y cumplan la legalidad... al ilegal se le deporta, ajá, pero pq no se actua condundentemente contra los que los usan? En ramadería y agricultura es un secreto a voces.
0
K
8
#12
Aas59
Tú por ejemplo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"Ahora veréis el patriotismo del 1% patriótico y extractivo de este reino: los proletarios vasallos españoles autóctonos son prescindibles, y si hay que reemplazarlos por asnos explotables reproductores extranjeros, se les reemplaza. Para que luego digáis que el 1% patriótico son racistas; de hecho, su verdadera patria está en Suiza. Todo antes que dejar de explotar y parasitar el esfuerzo ajeno, para que la raza española natural no
… » ver todo el comentario
Leerlo con acento texano.
Están a ver cómo se diferencian de los voxeros, pero lo tienen difícil
Sirvientes baratos para ellos y sus hijos.