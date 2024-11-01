Ayuso recurrirá ante la Justicia el requisito del catalán para la regularización de migrantes en Cataluña

En un tuit de este viernes, la presidenta madrileña ha considerado que "la pretensión de (Pedro) Sánchez en Catalunya de que el idioma sea requisito para acoger o no inmigrantes es ilegal", y que "los socialistas pretenden saltarse la ley para construir un país destrozando España entera
| etiquetas: cataluña , catalunya , ayuso , catalán
Entiendo por una parte que quieren que todo el que llegue conozca lamlwnfis propia, pero debería ser suficiente con entender al menos una de las lenguas oficiales.
¿Acaso no es el catalán la lengua propia y cooficial en Catalunya según la Constitución y el Estatuto?
Por qué requerir el catalán (una lengua española que supuetamente es una riqueza de todos) es romper España? Qué España es esa?
Cómo esa medida puede perjudicar de alguna manera a la Comunidad de Madrid?
Sinceramente me parece impresentable.
Os doy el pésame a todos los madrileños por estener a esta elementa de presidenta
Por ejemplo cursos de idiomas.
Además no es un tema de racismo ya, es que no tiene sentido que una persona pueda dársele papeles residiendo en Murcia y no en Cataluña, por condiciones idiomáticas diferentes. Básicamente, porque esas personas pueden viajar abiertamente por todo el territorio. Es una subnormalidad supina que se entiende por el motivo que se entiende, y que entendemos todos.
Que el PSOE trague con esto es alucinante.
De ahi a dar el paso a que sea obligatorio ya seria una forma que considero fomentar la xenofobia (si quieres quedarte en España te vas a otro lado donde no tengas que aprender obligatoriamente el catalan).
Dicho esto, no creo que sea legal constitucionalmente que dejar de aprender un idioma (sea el catalan o sea el castellano) sea motivo para cancelar un permiso de residencia.
Edito: por otra parte, de momento no son mas que enmiendas que tendrian que ser aprobadas primero.