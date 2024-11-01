edición general
Ayuso recurrirá ante la Justicia el requisito del catalán para la regularización de migrantes en Cataluña

En un tuit de este viernes, la presidenta madrileña ha considerado que "la pretensión de (Pedro) Sánchez en Catalunya de que el idioma sea requisito para acoger o no inmigrantes es ilegal", y que "los socialistas pretenden saltarse la ley para construir un país destrozando España entera

SVSRTZ #2 SVSRTZ *
Que les pidan el catalán me parece una medida racista encubierta para evitar regularizaciones. Más trabas innecesarias para el migrante.
dark_soul #6 dark_soul
#2 a ver si lo entiendo. Que para no rechazarte por ser negro o amarillo se han inventado eso de hablar catalán?
#10 PerritaPiloto
#6 Yo he vivido cinco años en Barcelona son saber Catalán. Mi abuela ha vivido desde los 18 hasta los 79 sin hablarlo, porque no le salía del papo. Entender lo entendía, pero pasaba de hablarlo.

Entiendo por una parte que quieren que todo el que llegue conozca lamlwnfis propia, pero debería ser suficiente con entender al menos una de las lenguas oficiales.
#7 AlexGuevara
#2 ¿Pedir el español no es racista y el catalán sí? Hola?
¿Acaso no es el catalán la lengua propia y cooficial en Catalunya según la Constitución y el Estatuto?
Por qué requerir el catalán (una lengua española que supuetamente es una riqueza de todos) es romper España? Qué España es esa?
Cómo esa medida puede perjudicar de alguna manera a la Comunidad de Madrid?
Sinceramente me parece impresentable.
Os doy el pésame a todos los madrileños por estener a esta elementa de presidenta
riska #8 riska
#7 Yo creo que deberíais ponerles un sistema que les permita aprender vuestra lengua, pero no impedirles entrar.
Por ejemplo cursos de idiomas.
Tito_Keith #9 Tito_Keith
#7 ¿no sería más lógico que aprendieran una de las dos? ¿La que quieran? puesto que las dos son cooficiales...
#11 NanakiXIII *
#7 El Español no es requerimiento para obtener el permiso de residencia en España. Solo lo es para la nacionalidad, para el que es necesario un A2, creo recordar... lo mínimo de lo mínimo vaya.

Además no es un tema de racismo ya, es que no tiene sentido que una persona pueda dársele papeles residiendo en Murcia y no en Cataluña, por condiciones idiomáticas diferentes. Básicamente, porque esas personas pueden viajar abiertamente por todo el territorio. Es una subnormalidad supina que se entiende por el motivo que se entiende, y que entendemos todos.

Que el PSOE trague con esto es alucinante.
#5 Suleiman
Me parece perfecto, si tienen interés, aprenderán.
#1 AlexGuevara
Menuda gusana despreciable
pepel #3 pepel
Joder, pues haz tú lo mismo y que hablen el madrileño (le darías buen golpe a la Fruta).
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
No me parece mal que el intento de aprendizaje de catalan sea una forma de mostrar una via, mas, de arraigo.

De ahi a dar el paso a que sea obligatorio ya seria una forma que considero fomentar la xenofobia (si quieres quedarte en España te vas a otro lado donde no tengas que aprender obligatoriamente el catalan).

Dicho esto, no creo que sea legal constitucionalmente que dejar de aprender un idioma (sea el catalan o sea el castellano) sea motivo para cancelar un permiso de residencia.

Edito: por otra parte, de momento no son mas que enmiendas que tendrian que ser aprobadas primero.
