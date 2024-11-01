·
Ayuso y el Real Madrid se alían para convertir Madrid en el Silicon Valley del sur de Europa: así es el Innovation District de Valdebebas
El proyecto aportará al PIB regional 1.200 millones y creará 23.000 empleos al año El centro tecnológico tendrá una superficie de 85 hectáreas en la Ciudad Deportiva.
#2
HeilHynkel
Ayuso + Real Madrid = Robo seguro y por partida doble.
5
K
61
#5
xkill
#2
la de miles de millones que ha regalado "Madrid" a Florentino a través de Valdebebas (terrenos del Real Madrid). Tenemos ejemplos muy claros: la "ciudad de la justicia", el Zendal, etc... y ahora otro pufo más: Innovation District.
#1
si lo llegan a hacer y no se queda en otro amago donde se va el dinero, como la ciudad de la justicia, veremos si se innova y sirve para algo o solo se queda en hormigón, como el Zendal.
1
K
28
#3
ur_quan_master
Pelotazo a la vista!
0
K
11
#1
RegiVengalil
Esto no es lo que dice la izquierda, que hay que invertir en investigación???
A ver lo que dura la noticia
0
K
6
#4
frg
#1
El objetivo que se persigue es que en este hub digital se implanten las sedes
grandes empresas tecnológicas
y vanguardistas
No se tú, pero yo sóuo veo que vas a regalar terreno y revursos a grandes compañías. La innovación es otra cosa.
0
K
11
#7
RegiVengalil
#4
tú crees que Florentino va a regalar algo???
0
K
6
#6
sotillo
#1
Hombre se ve una gran oportunidad, al precio de los pisos en Valdebebas y contando que serán 23000 empleos fíjate la cifra que sale
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
