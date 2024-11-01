edición general
Ayuso y el Real Madrid se alían para convertir Madrid en el Silicon Valley del sur de Europa: así es el Innovation District de Valdebebas

El proyecto aportará al PIB regional 1.200 millones y creará 23.000 empleos al año El centro tecnológico tendrá una superficie de 85 hectáreas en la Ciudad Deportiva.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Ayuso + Real Madrid = Robo seguro y por partida doble.
xkill #5 xkill
#2 la de miles de millones que ha regalado "Madrid" a Florentino a través de Valdebebas (terrenos del Real Madrid). Tenemos ejemplos muy claros: la "ciudad de la justicia", el Zendal, etc... y ahora otro pufo más: Innovation District.

#1 si lo llegan a hacer y no se queda en otro amago donde se va el dinero, como la ciudad de la justicia, veremos si se innova y sirve para algo o solo se queda en hormigón, como el Zendal.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Pelotazo a la vista!
RegiVengalil #1 RegiVengalil
Esto no es lo que dice la izquierda, que hay que invertir en investigación???

A ver lo que dura la noticia :palm:
frg #4 frg
#1 El objetivo que se persigue es que en este hub digital se implanten las sedes grandes empresas tecnológicas y vanguardistas

No se tú, pero yo sóuo veo que vas a regalar terreno y revursos a grandes compañías. La innovación es otra cosa.
RegiVengalil #7 RegiVengalil
#4 tú crees que Florentino va a regalar algo???

xD xD xD
sotillo #6 sotillo
#1 Hombre se ve una gran oportunidad, al precio de los pisos en Valdebebas y contando que serán 23000 empleos fíjate la cifra que sale
