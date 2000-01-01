·
Ayuso pregunta al arzobispado de Madrid si puede mover la misa por el accidente de Adamuz tras el plantón de Feijóo
El viaje que Feijóo hará a Huelva este jueves para acompañar a Moreno Bonilla hará que la presidenta de la Comunidad de Madrid acuda sola a la Catedral de La Almudena
actualidad
9 comentarios
#4
YSiguesLeyendo
*
"diosito, tú que eres bueno y santo como yo, convierte a Frijolito y que no se vaya con el sorayo del Juanma. tu hija muy devota, IDA"
1
K
27
#2
Ramen
¿La va a mover a su ático?
2
K
25
#1
pandasucks
A lamer ojetes con fruicción en 3...2...
1
K
21
#6
Juanjolo
Nono Ayuso no puede hacer nada sin preguntar a los señores de la izquierda, pero que se cree esta??
1
K
15
#8
Trigonometrico
Tal vez sea una maniobra más de Ayuso para que se hable mal de Feijó en los medios.
0
K
11
#5
PaulDurden
Qué asco de persona...
0
K
11
#7
Spirito
*
#5
Son una mafia, un clan de negocio que usan la palabra "religión", "democracia", "ciudadanos"... para el negocio de ellos mismos.
Y alcanzan poder con eso porque en nuestra sociedad desde hace siglos, el dinero manda y puede mucho.
Gente hipócrita que vive a costa del esfuerzo y sacrificio del resto. Un clásico.
0
K
9
#9
okeil
*
Es que vivimos en una dictadura.
0
K
10
#3
Spirito
*
La nueva Mantis Religiosa guapa mueve su cabecita depredadora...
La anciana Mantis Religiosa Aguirre, la capta ranas, mueve sus patitas satisfecha por su acólita.
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
