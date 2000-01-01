edición general
Ayuso pregunta al arzobispado de Madrid si puede mover la misa por el accidente de Adamuz tras el plantón de Feijóo

El viaje que Feijóo hará a Huelva este jueves para acompañar a Moreno Bonilla hará que la presidenta de la Comunidad de Madrid acuda sola a la Catedral de La Almudena

YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo *
"diosito, tú que eres bueno y santo como yo, convierte a Frijolito y que no se vaya con el sorayo del Juanma. tu hija muy devota, IDA"
Ramen #2 Ramen
¿La va a mover a su ático?
#1 pandasucks
A lamer ojetes con fruicción en 3...2...
#6 Juanjolo
Nono Ayuso no puede hacer nada sin preguntar a los señores de la izquierda, pero que se cree esta??
Trigonometrico #8 Trigonometrico
Tal vez sea una maniobra más de Ayuso para que se hable mal de Feijó en los medios.
PaulDurden #5 PaulDurden
Qué asco de persona...
Spirito #7 Spirito *
#5 Son una mafia, un clan de negocio que usan la palabra "religión", "democracia", "ciudadanos"... para el negocio de ellos mismos.

Y alcanzan poder con eso porque en nuestra sociedad desde hace siglos, el dinero manda y puede mucho.

Gente hipócrita que vive a costa del esfuerzo y sacrificio del resto. Un clásico.
#9 okeil *
Es que vivimos en una dictadura.
Spirito #3 Spirito *
La nueva Mantis Religiosa guapa mueve su cabecita depredadora...

La anciana Mantis Religiosa Aguirre, la capta ranas, mueve sus patitas satisfecha por su acólita.

:popcorn:
