Ayuso habla de la “falta de decencia” del Gobierno tras cuestionar a la ex concejala que ha denunciado por acoso sexual al alcalde de Móstoles

Ayuso habla de la “falta de decencia” del Gobierno tras cuestionar a la ex concejala que ha denunciado por acoso sexual al alcalde de Móstoles

La presidenta madrileña critica que se quiera comparar la denuncia contra el alcalde de Móstoles, con la que afecta al DAO de la Policía Nacional investigado por un presunto delito de abuso sexual. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la comparativa que ha establecido el PSOE entre la denuncia por violación que acusa al ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional y el caso de presunto acoso sexual del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), sobre una antigua concejala del municipio no tiene...

yoma #4 yoma
Esta señora no se ha enterado que los madrileños la votaron para gestionar y gobernar la Comunidad de Madrid, no para hacer oposición al gobierno central.
Se le olvida que el jefe de la oposición es el Sr. Feijoo y que ella le está pisando las atribuciones. A no ser que quiera hacer creer que ella hace mejor oposición que el jefe de su partido. :troll:
Arkhan #5 Arkhan
#4 Realmente hace mejor oposición que el presidente de su partido.
yoma #7 yoma *
#5 Dice cosas sin coherencia alguna pero para a sus aborregados votantes es lo que les gusta oír. :troll:
#1 Suleiman
La marioneta solo repite discursos que le ha escrito su amo el que va todo el día arrimao a la botella ..
Kantinero #6 Kantinero *
Esta consiguiendo que los madrileños nos den cada vez más asco en otras comunidades
#2 Barriales
Esta tía es completamente gilipollas.
Spirito #3 Spirito *
#2 No es gilipollas, sino una lista, guapita, una jeta redomá y corrupta, muy corrupta.

Aguirre se escapó pero creo que ésta no se libra de ir a prisión. Ya se verá.
