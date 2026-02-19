Ayuso habla de la “falta de decencia” del Gobierno tras cuestionar a la ex concejala que ha denunciado por acoso sexual al alcalde de Móstoles

La presidenta madrileña critica que se quiera comparar la denuncia contra el alcalde de Móstoles, con la que afecta al DAO de la Policía Nacional investigado por un presunto delito de abuso sexual. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la comparativa que ha establecido el PSOE entre la denuncia por violación que acusa al ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional y el caso de presunto acoso sexual del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), sobre una antigua concejala del municipio no tiene...