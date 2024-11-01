·
Ayuso felicita a Ecuador y omite a la Policía española tras el arresto del capo de Los Lobos
"Lo detiene la policía nacional en Málaga y ella felicita al presidente de Ecuador. Está fatal."
|
etiquetas
:
ayuso
,
ecuador
,
policía nacional
,
capo
relacionadas
#2
OCLuis
*
Tratándose de Ayuso me conformo con que no haya confundido a la banda de delincuentes con la banda de música. (sig)
3
K
39
#4
tierramar
*
REPUBLICA INDEPENDIENTE DE MADRID, O VICE-REINATO DE MADRID.
Ayuso ha convertido a Madrid en una comunidad independiente de facto, simplemente declarandose en rebeldía
. Cataluña y Pais Vasco tienen que negociar transferencias, AYuso NO, hace lo que le da la gana y punto. Aplicaron el 155 a Cataluña por solicitar la independencia; pero el délito de Ayuso es mucho más grave: es REBELION al gobierno de la nación, con más razón
se le debería aplicar el 155.
3
K
32
#1
Leon_Bocanegra
Mecachis, que despiste más tonto.
3
K
31
#9
Fj_Bs
#1
Pero por que no le dan , ya la corona de la mas Boba , Malvada y despreciable , ? es delito mandasela ?
no es delito cada dia , diga una chorrada ?
0
K
7
#6
eaglesight1
Ella siempre habla de su libro.
0
K
18
#5
reivaj01
Poco omite pa lo guapa que es
1
K
17
#3
Pivorexico
*
Es sabido que Banananos Noboa se exportan acompañados de polvos mágicos , igual por eso lo de "me gusta la fruta" .
www.dw.com/es/amenaza-el-narcotráfico-el-prestigio-del-banano-en-ecua
1
K
15
#7
Fotoperfecta
Ya nos podemos dar con un canto en los dientes si no intenta establecer algún tipo de vínculo entre alguno de la banda, la mujer de Sánchez, algún ministro o incluso al "me gusta la fruta" de presidente.
Nunca lo demos por descartado.
0
K
12
#8
Quillotro
#7
Para eso tiene a Inda y la UCO. Dales unos días...
0
K
18
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
