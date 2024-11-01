edición general
Ayuso felicita a Ecuador y omite a la Policía española tras el arresto del capo de Los Lobos

"Lo detiene la policía nacional en Málaga y ella felicita al presidente de Ecuador. Está fatal."

OCLuis #2 OCLuis *
Tratándose de Ayuso me conformo con que no haya confundido a la banda de delincuentes con la banda de música. (sig)  media
3 K 39
#4 tierramar *
REPUBLICA INDEPENDIENTE DE MADRID, O VICE-REINATO DE MADRID. Ayuso ha convertido a Madrid en una comunidad independiente de facto, simplemente declarandose en rebeldía. Cataluña y Pais Vasco tienen que negociar transferencias, AYuso NO, hace lo que le da la gana y punto. Aplicaron el 155 a Cataluña por solicitar la independencia; pero el délito de Ayuso es mucho más grave: es REBELION al gobierno de la nación, con más razón se le debería aplicar el 155.
3 K 32
#1 Leon_Bocanegra
Mecachis, que despiste más tonto.
3 K 31
Fj_Bs #9 Fj_Bs
#1 Pero por que no le dan , ya la corona de la mas Boba , Malvada y despreciable , ? es delito mandasela ?
no es delito cada dia , diga una chorrada ?
0 K 7
eaglesight1 #6 eaglesight1
Ella siempre habla de su libro.
0 K 18
reivaj01 #5 reivaj01
Poco omite pa lo guapa que es
1 K 17
#3 Pivorexico *
Es sabido que Banananos Noboa se exportan acompañados de polvos mágicos , igual por eso lo de "me gusta la fruta" .

www.dw.com/es/amenaza-el-narcotráfico-el-prestigio-del-banano-en-ecua
1 K 15
Fotoperfecta #7 Fotoperfecta
Ya nos podemos dar con un canto en los dientes si no intenta establecer algún tipo de vínculo entre alguno de la banda, la mujer de Sánchez, algún ministro o incluso al "me gusta la fruta" de presidente.
Nunca lo demos por descartado.
0 K 12
#8 Quillotro
#7 Para eso tiene a Inda y la UCO. Dales unos días...
0 K 18

