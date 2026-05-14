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Ayuso denuncia un “boicot” a su viaje a México y se compara con Barbón: “Las inversiones en Asturias equivalen a lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid”
La presidenta madrileña acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de orquestar un boicot para 'reventar' su visita institucional a México
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#2
Verdaderofalso
Ayuso miente:
Son varios proyectos empresariales y deportivos relevantes. Sumando las cifras públicas más destacadas:
* Más de 100 millones de euros invertidos por el grupo mexicano Prodi en Duro Felguera.
* Más de 60 millones de euros del Grupo Pachuca en el Real Oviedo.
* Unos 21,6 millones de euros del Grupo Orlegi en el Real Sporting de Gijón.
* Además, proyectos menores como la llegada de NuevaRed Global con una inversión inicial de unos 5 millones de euros. Y otros proyectos menores.
Solo esas operaciones ya superan aproximadamente los 186 millones de euros en Asturias.
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#3
Dene
Esta tipa es única haciendo amigos...
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#1
LaMinaEnMiPuerta
Pobres Mejicanos son manipulados por el perro.
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Son varios proyectos empresariales y deportivos relevantes. Sumando las cifras públicas más destacadas:
* Más de 100 millones de euros invertidos por el grupo mexicano Prodi en Duro Felguera.
* Más de 60 millones de euros del Grupo Pachuca en el Real Oviedo.
* Unos 21,6 millones de euros del Grupo Orlegi en el Real Sporting de Gijón.
* Además, proyectos menores como la llegada de NuevaRed Global con una inversión inicial de unos 5 millones de euros. Y otros proyectos menores.
Solo esas operaciones ya superan aproximadamente los 186 millones de euros en Asturias.