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Ayuso denuncia un “boicot” a su viaje a México y se compara con Barbón: “Las inversiones en Asturias equivalen a lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid”

La presidenta madrileña acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de orquestar un boicot para 'reventar' su visita institucional a México

| etiquetas: ayuso , asturias , méxico , madrid , inversiones , barbón
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3 comentarios
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Ayuso miente:

Son varios proyectos empresariales y deportivos relevantes. Sumando las cifras públicas más destacadas:

* Más de 100 millones de euros invertidos por el grupo mexicano Prodi en Duro Felguera.
* Más de 60 millones de euros del Grupo Pachuca en el Real Oviedo.
* Unos 21,6 millones de euros del Grupo Orlegi en el Real Sporting de Gijón.
* Además, proyectos menores como la llegada de NuevaRed Global con una inversión inicial de unos 5 millones de euros. Y otros proyectos menores.

Solo esas operaciones ya superan aproximadamente los 186 millones de euros en Asturias.
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Dene #3 Dene
Esta tipa es única haciendo amigos...
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#1 LaMinaEnMiPuerta
Pobres Mejicanos son manipulados por el perro.
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menéame