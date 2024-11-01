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Ayuso concede la Medalla de Oro de Madrid a María Corina Machado

La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que concederá sus máximas distinciones a los líderes de la oposición venezolana en reconocimiento a su compromiso con la libertad.La Medalla de Oro de la región será otorgada a María Corina Machado, última Premio Nobel de la Paz, mientras que la Medalla Internacional se concederá al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de ambos reconocimientos, los cuales han sido aprobados mediante decreto por la presidenta del Ejecutivo autono

| etiquetas: ayso , medalla , oro , madrid , corina , machado , edmundo , gonzález
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#4 decker
Total para que luego llegue la tipa esa y se la regale a Trump... no sería la primera vez que hace algo parecido eh!!!
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#4 Yo creo que han grabado ya el nombre "Donald Trump" en el premio para ahorrarse cambiar la chapita.
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#8 DotorMaster
#4 es que es lo que está haciendo de manera indirecta y velada; premiar a tramp
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ummon #12 ummon
#4 Puede que sea esa la intención
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A.more #2 A.more
En el lado de la historia que da asco a la gente decente
1 K 22
Djangology #7 Djangology
María Corina tiene en su casoplón de Caracas una vitrina (como la de los futbolistas) donde va colocando las medallitas que le otorgan los fachillas más relevantes del mundo.
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Arzak_ #3 Arzak_
Arpías haciendo cosas de arpías 8-D
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Dene #10 Dene *
de oro mis cohones, será de plastico bañado en purpurina y listo
total, para que luego la regale
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Malinois #1 Malinois
Menuda hija de fruta
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nacholag #6 nacholag
Pues que se la de, ella se la lleva a Trump y Ayuso se ahorra dársela Trump.
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Spirito #11 Spirito
La medalla de oro de la capital de España a una tipa que, básicamente, es una traidora a su país.

Eso es denigrar ese premio a todos los que la recibieron antes.
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Pasoto #9 Pasoto
No dudaría en encontrar esa medalla en algún compro oro pocos minutos después de entregársela.
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menéame