Ayuso concede la Medalla de Oro de Madrid a María Corina Machado

La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que concederá sus máximas distinciones a los líderes de la oposición venezolana en reconocimiento a su compromiso con la libertad.La Medalla de Oro de la región será otorgada a María Corina Machado, última Premio Nobel de la Paz, mientras que la Medalla Internacional se concederá al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de ambos reconocimientos, los cuales han sido aprobados mediante decreto por la presidenta del Ejecutivo autono