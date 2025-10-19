edición general
Ayuso anuncia desde EEUU que el asfaltado del circuito de Fórmula 1 en Madrid comenzará en «próximos días»

«Las obras van bien. De hecho, van más rápido de lo esperado. Ya en próximos días empezaremos con el asfaltado y luego lo que estamos haciendo también es ver los accesos e intentar que sea lo más cómodo posible para todos, porque no dejan de ser cientos de miles de personas que se dan cita a la vez en el mismo lugar. Hemos visto aquí también cómo es todo de difícil para acceder y nos encantaría que en nuestro caso fuera más ágil», ha subrayado.

4 comentarios
oceanon3d
Viaje de cumpleaños por cuenta del erario público. Y ya van tres seguidos en tres sendos años. ¿Ningún Peinado por ahí para un caso de corrupción de verdad?.
Bolgo
Pero esta pedazo de sandía no aprende las lecciones por ejemplo del de Valencia?
yoma
#2 Muy bien las tiene aprendidas, de eso se trata, de al igual que en Valencia se forren unos cuantos amigos a costa de los ciudadanos.
meroespectador
La empresa encargada " Alberto González Amador Asfaltos S.A." ha confirmado que cumplirá con los plazos del asfaltado subcontratando a FCC y ACS para las labores.
