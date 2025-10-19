Ayuso anuncia desde EEUU que el asfaltado del circuito de Fórmula 1 en Madrid comenzará en «próximos días»

«Las obras van bien. De hecho, van más rápido de lo esperado. Ya en próximos días empezaremos con el asfaltado y luego lo que estamos haciendo también es ver los accesos e intentar que sea lo más cómodo posible para todos, porque no dejan de ser cientos de miles de personas que se dan cita a la vez en el mismo lugar. Hemos visto aquí también cómo es todo de difícil para acceder y nos encantaría que en nuestro caso fuera más ágil», ha subrayado.