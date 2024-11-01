Ayuso afirma que quien “ose” investigar al Gobierno “será acuchillado” tras la condena al fiscal general

“El Gobierno ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar y que todo aquel que ose a ser un poder o un contrapoder o un contrapeso propio de una democracia, será perseguido y acuchillado”. Con estas palabras se ha expresado este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuatro días después de que se conociera la condena al fiscal general del Estado.
| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , lawfare , fiscal general
Alguien le debería explicar a esta indocumentada que los tres poderes del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no el Supremo el Constitucional y la Fiscalía.
Seguramente tu te refieres a la condena al FGE por revelación de secretos.
Seguramente Ayuso se refiere al furibundo ataque sel gobierno, los medios afines y los hooligans hacia los jueces que investigan al entorno del gobierno central.
Es lo que demuestran los hechos... ¿no?
La persecución judicial al PP esta siendo terriiiiiiiible..
Lo de Pablo Casado fue de traca, ni a Hernández Mancha le trataron así.
Tenemos derecho a investigarlo, destruirlo y volverlo a crear!!!!