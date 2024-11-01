edición general
Ayuso afirma que quien “ose” investigar al Gobierno “será acuchillado” tras la condena al fiscal general

“El Gobierno ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar y que todo aquel que ose a ser un poder o un contrapoder o un contrapeso propio de una democracia, será perseguido y acuchillado”. Con estas palabras se ha expresado este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuatro días después de que se conociera la condena al fiscal general del Estado.

Thornton
“Por tanto, Sánchez ordena al Supremo, Sánchez manda en el Constitucional y Sánchez manda en la Fiscalía según sus palabras. Por tanto, Sánchez es los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado son Pedro Sánchez”

Alguien le debería explicar a esta indocumentada que los tres poderes del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no el Supremo el Constitucional y la Fiscalía.

frg
#3 Si tienes a "anillo único MAR" todo lo demás te parecen cosas de niños.

Thornton
¿Se refiere al gobierno central o al gobierno de la Comunidad de Madrid? Porque con los antecedentes que tenemos...

alkalin
#1 Ayuso usa siempre la proyección, siempre que diga algo, en realidad está definiendo su modus operandi.

xuanra2002
#1 Creo que se refiere al.gobierno de España dentro de España.

concentrado
#1 En realidad se ha caído una palabra del titular, Ayuso dijo: "quien ose investigar a mi Gobierno....."

MiguelDeUnamano
Lo dice desde el partido que utilizó las instituciones del estado para fabricar pruebas falsas contra rivales políticos. Cada vez que abre la boca hace más difícil creer que alguien decente pueda votar, defender o justificar a semejante pozo de mezquindad.

HeilHynkel
De morirse antes de llegar a juicio el PP sabe mucho.

Celsar
Pero... ¿No acaba de pasar justo lo contrario?

Mikhail
#2 Se refiere al gobierno de la Comunidad de Madrid.

Quel
#2 Depende.

Seguramente tu te refieres a la condena al FGE por revelación de secretos.

Seguramente Ayuso se refiere al furibundo ataque sel gobierno, los medios afines y los hooligans hacia los jueces que investigan al entorno del gobierno central.

chavi
Claro !!

Es lo que demuestran los hechos... ¿no?

La persecución judicial al PP esta siendo terriiiiiiiible..:troll:

Leon_Bocanegra
Pero que hija de puta, está hablando y aguantándose la risa de pensar los profundamente subnormales son sus votantes.

Hynkel
#12 De acuchillar a sus enemigos IDA sabe un rato.

Lo de Pablo Casado fue de traca, ni a Hernández Mancha le trataron así.

Antipalancas21
Esa hija de fruta, mata abuelos, es lo peor que hay en las cloacas políticas de España.

tierramar
Es un aviso hecho según los principios de la manipulación de Gobbels: traducido: "al que se le ocurra ir contra el gobierno de Madrid o sea de Ayuso será acuchillado". Digno de Franco y sus asesinos; la mujer de Franco se quedaba con las joyas que le gustaban sin pagar:; la familia Ayuso se queda con lo que le da la gana

Sr.No
Joder cómo está la dictadura de Perro Sanxe.

ur_quan_master
Escuchadla, que no es parte en el asunto ni nada.

MisturaFina
El pueblo crea el gobierno.
Tenemos derecho a investigarlo, destruirlo y volverlo a crear!!!!

angar300
...y mientras decía esto, ocultaba la daga tras su espalda...


