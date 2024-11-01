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Ayuso afirma que “la gente no quiere tener casas” y provoca una avalancha de críticas en redes sociales

Ayuso afirma que “la gente no quiere tener casas” y provoca una avalancha de críticas en redes sociales

Ayuso ha cargado duramente contra el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al que ha responsabilizado de la situación actual del mercado inmobiliario. Según ha afirmado, las políticas del Gobierno han provocado un cambio en el comportamiento de los ciudadanos: “La gente no quiere tener casas”, ha asegurado, defendiendo que la propiedad se ha visto perjudicada en los últimos años. Tras estas declaraciones las redes se han llenado de réplicas a la madrileña.

| etiquetas: ayuso , vivienda , gente , casas , comunidad de madrid
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Nuisaint *
Claro que no queremos tener casa ! preferimos vivir debajo de un puente adorando una foto de Ayuso.
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Coincido...yo no quiero una casa, quiero un castillo!!! Y la mayoría tampoco quiere casas y se conforman con un pisucho que puedan pagar.
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Deviance #6 Deviance
#3 Un par de áticos, y por la cara, nada de hipotecas ni poyas, como ella.
1 K 15
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#6 así lo quiere el pueblo... como la vida a todo trapo de los monarcas, descendientes de los descendientes de los dioses...
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Cehona #2 Cehona
Por Dios, hagan algo.
Estamos en manos de una trumpista degenerada. Fuego amigo como a Casado, lo que sea.
3 K 27
La_patata_española #5 La_patata_española
#2, yo he pensado en guillotina. Pero mejor no. Me ha dado mucho yuyu imaginarme la cabeza rodando por el suelo con esa mirada de desquiciada.
1 K 23
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#2 que lo haga Dios...
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Veelicus #11 Veelicus
Tiene razón, la gente quiere vivir en un ático de lujo pagado con dinero publico desviado a la empresa de su pareja.
1 K 20
azathothruna #7 azathothruna
Es obvio que esta haciendo ragebait, pero por que?
1 K 18
#16 meta
#7 No, no da puntada sin hilo.
La gente que conoce, los de su entorno, están a otra cosa porque lo de las casas para especular puede que se ponga feo en los an̈os que viene con tanto ruido.

Los peperoni conocen muy bien a los suyos. No a los que les votan, para los que trabajan.
1 K 16
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Como voy a disfrutar cuando esta corrupta ponzoñosa entre en la cárcel. Porque va a terminar entre rejas, que no le quepa la menor duda a nadie.
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cax #8 cax
#4 A esta no os la quitáis ni con agua caliente. Tiene toda la protección y la impunidad que el Reino de España lleva proporcionando al fascismo y a sus organizaciones desde 1975.
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fluty84 #14 fluty84
#8 acabará de presidenta del gobierno... Cero confianza en la borregada de este país
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#17 Eukherio
#4 Yo apuesto a que no. Aguirre libró, Aznar libró, Rajoy libró. O eres muy, muy tonto en la cúpula del PP, o ya se las arreglarán para exculparte. El caso de Cifuentes, aunque no sea especialmente grave, siempre me pareció paradigmático: la conclusión fue que se montó toda una conspiración para regalarle un máster sin que ella lo supiese, aunque recordase haberlo hecho.
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#10 diablos_maiq
"Que me las den a mí" - ha agregado
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#15 casicasi *
Se está poniendo fea, la cosa.
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#13 Jesusor
Puta, zorra, Matancianos, psicópata.
Por mí parte que le peguen dos t...s en la p.ta cab.
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Razorworks #12 Razorworks
Está recurriendo a la vieja confiable: insinuando que la gente teme que se las ocupen. Porque claro, ¿quién no teme eso? Así le echamos la culpa la gobierno (mía no es, ehhh) y allanamos el terreno para aprobar una ley de desahucios express, que los caseros llevan mucho pidiéndomela...

Menuda pájara.
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#19 KerryCaverga
Da igual cuando leas esto, Ayuso hija de puta
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#20 sugggus
En Madrid la aman así que muy listos no deben ser. Eso sí, son de ciudad, modernos y guays.
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#21 Emotivo
Mejor que tener casa es tener áticos.
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menéame