Ayuso afirma que “la gente no quiere tener casas” y provoca una avalancha de críticas en redes sociales

Ayuso ha cargado duramente contra el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al que ha responsabilizado de la situación actual del mercado inmobiliario. Según ha afirmado, las políticas del Gobierno han provocado un cambio en el comportamiento de los ciudadanos: “La gente no quiere tener casas”, ha asegurado, defendiendo que la propiedad se ha visto perjudicada en los últimos años. Tras estas declaraciones las redes se han llenado de réplicas a la madrileña.
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Estamos en manos de una trumpista degenerada. Fuego amigo como a Casado, lo que sea.
La gente que conoce, los de su entorno, están a otra cosa porque lo de las casas para especular puede que se ponga feo en los an̈os que viene con tanto ruido.
Los peperoni conocen muy bien a los suyos. No a los que les votan, para los que trabajan.
Por mí parte que le peguen dos t...s en la p.ta cab.
Menuda pájara.