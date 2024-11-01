Ayuso afirma que “la gente no quiere tener casas” y provoca una avalancha de críticas en redes sociales

Ayuso ha cargado duramente contra el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al que ha responsabilizado de la situación actual del mercado inmobiliario. Según ha afirmado, las políticas del Gobierno han provocado un cambio en el comportamiento de los ciudadanos: “La gente no quiere tener casas”, ha asegurado, defendiendo que la propiedad se ha visto perjudicada en los últimos años. Tras estas declaraciones las redes se han llenado de réplicas a la madrileña.