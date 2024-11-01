edición general
El Ayuntamiento de València no informó de la suspensión de un acto que retrasó la manifestación contra Mazón por la DANA

La Policía Local emitió un informe en el que recogía que un evento de fallas afectaría al recorrido de la manifestación, pero no volvió a avisar de su cancelación; los convocantes denunciaron un intento de boicot a la protesta.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Os explico, a las 8 jugaba el valencia club de futbol en mestalla e hicieron lo posible para retrasar la manifestacion diciendo que habían actos que no existían, para que las decenas de miles de personas que van al fútbol no fueran a la manifestación. Y aún así si ves las fotos, probablemente la manifestación con más gente de la historia.

Ellos nos las juegan todas para matarnos, dejarnos fuera  media
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#1 pero ojo con que yo diga que tenemos que tirar mierda en redes sociales como consumidores de sus negocios para equilibrar este desajuste de mercado que nos destruye, nos jode y nos hunde

que tenéis 10 personas aquí persiguiéndome
fareway #2 fareway
Informar no es algo que se les dé muy bien salvo que se superen los 100 muertos o los 2 metros de agua.
#7 Suleiman
Boicot? No puede ser....
emmett_brown #4 emmett_brown
Alerta: envío que boosterfelixea.
emmett_brown #8 emmett_brown
El Valencia jugaba a las 21:00, y la manifestación más multitudinaria fue la del 9 de noviembre de 2024.

Son dos datos que no tienen mayor importancia, pero que resaltan tus malas maneras de comentar. Puedes decir algo que no sea mentira, por favor?
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
Como si esta nocia pudiera influir en ni un sólo votante de esos cafres. Si vas por la horta o la albufera, todos volverían a votar a Mazón, incluso cuando no es Valenciano. Yo me iba con trece años a veranear a Santa pola porque los padres de mi prima compraron un apartamento de veraneo cerca de las salinas. Y tenía que pasar el día entero salinizándome en el mar para no morirme de calor.
Kmisetas #6 Kmisetas *
NPCmepajeocomentandomispropiasnoticias ataca de nuevo.
