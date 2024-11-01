El Ayuntamiento de València no informó de la suspensión de un acto que retrasó la manifestación contra Mazón por la DANA

La Policía Local emitió un informe en el que recogía que un evento de fallas afectaría al recorrido de la manifestación, pero no volvió a avisar de su cancelación; los convocantes denunciaron un intento de boicot a la protesta.
| etiquetas: valencia , manifestacion , mazon , dimision
Ellos nos las juegan todas para matarnos, dejarnos fuera
que tenéis 10 personas aquí persiguiéndome
Son dos datos que no tienen mayor importancia, pero que resaltan tus malas maneras de comentar. Puedes decir algo que no sea mentira, por favor?