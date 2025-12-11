·
14
meneos
24
clics
El Ayuntamiento de Palma declarará a Pedro Sánchez 'persona non grata'
El Ayuntamiento de Palma declarará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'persona non grata' y exigirá su dimisión y que convoque elecciones, a través de una moción de Vox.
|
etiquetas
:
pp
,
vox
,
non grata
,
pedro sanchez
11
3
0
K
163
actualidad
17 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
Manuel.G
Esto tiene que ser una puta broma. ¿Qué es esto de declarar non grata al presidente del gobierno?
Qué vergüenza de derecha que tenemos, cago en la hostia...
17
K
141
#2
valandildeandunie
#1
A ver, que viendo los subseres que han votado a favor se puede considerar hasta un halago
0
K
13
#3
Eukherio
#1
Solía hacerse cuando se consideraba que el presidente del gobierno había jodido a la ciudad: Rajoy renovando por 100 años la celulosa de Pontevedra. Ahora lo harán por paripé, con lo que dejará de significar algo.
2
K
27
#4
yoma
#1
Pues para que veamos lo que ocurre cuando mete la mano en algo VOX.
1
K
19
#9
Desideratum
#1
Pues mira, como parece que tu exclamación se puede interpretar con ciertos tintes interrogativos me permito indicarte que tenemos una derecha grosera, burda, cateta, provinciana, mediocre, trasnochada, zafia, ineducada, clasista, racista, xenófoba, hipócrita, incompetente, extorsionadora, golpista, totalitaria, antidemocrática, conspiradora, revanchista, rencorosa, traicionera, mentirosa, vengativa y rastrera. Especialmente, nauseabundamente rastrera.
2
K
32
#13
ieicaonvas
#9
Ladrona y delincuente, te lo has dejado.
1
K
10
#10
Daniel2000
*
#1
Mariano Rajoy fue declarado persona non grata en Pontevedra en el 2016.
Y Aznar lo mismo por un municipio de Mallorca en 1995.
Pues ya sabéis, “quien siembra vientos recoge tempestades”.
3
K
44
#11
sotillo
#1
Calla, calla, que solo quedan dos años y estos no se revientan antes
0
K
10
#12
Ludovicio
#1
Es carnaza para los subnormales.
Es conocer a su público
0
K
12
#14
RamonMercader
#1
no están inventando nada nuevo:
www.publico.es/politica/rajoy-persona-non-grata-pontevedra-ciudad-plen
Pero estoy de acuerdo contigo, es una tomadura de pelo y un mal uso de las instituciones
2
K
26
#5
alkalin
Vergonya balear.
4
K
45
#7
Javi_Pina
Vergüenza de ser Mallorquín
2
K
31
#16
tomeu
#7
La vergüenza la tendrán, o deberían, los
palmesanos
que hayan votado a esos partidos. Jo estic MOLT orgullós de ser Mallorquí...MOLT
0
K
16
#6
javibaz
Entonces habrá que quitar todas las subvenciones que cobran del gobierno central y que apechuguen con sus tonterías.
0
K
13
#8
Andreham
Aquí no están los que lloran porque el estado no está a las cosas importantes, por qué será.
0
K
8
#15
SantanaS
Qué nivel de imbecilidad. Qué cojones está pasando en España/Mundo? Psicotécnicos para los políticos ya!
0
K
7
#17
Febrero2034
Estas cosas son gilipolleces q no se deberían ni de permitir.
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
