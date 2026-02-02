edición general
El Ayuntamiento de Barcelona ordena a Telefónica retirar las cuatro tapas de alcantarilla de la serie Stranger Things instaladas en la ciudad  

El Ayuntamiento de Barcelona exige a Telefónica que retire las cuatro tapas de alcantarilla de Stranger Things que instaló en la ciudad, el pasado diciembre, como parte de la campaña de promoción de la quinta temporada de la serie de Netflix.

Javi_Pina
#3 eso del modo lector lo he intentado mil veces en Chrome de android y no hay manera. Algunas cargan pero está no. #0 No enlaceis muros de pago como dictan las normas y ya.
2 K 27
#7 mancebador *
#2 #6 Yo la he leído sin problemas.
0 K 10
Javi_Pina
#7 bien por tí
0 K 10
Javi_Pina
#0 Muro de pago, igual que la publicidad  media
1 K 19
theMooche
Me parece bien, un poco muy hasta las narices de la conversión de la ciudad en un parque temático.

#2 Modo lector inmersivo
1 K 10
BlackDog
#3 A mi me gustaría saber los argumentos, a ver si va a ser que el ayuntamiento no ha cobrado su 3%... porque en la noticia dice que las tapas son propiedad de telefónica, pero después sacan a coalición una normativa de espacios urbanos
2 K 5
theMooche
#5 Tampoco lo descartaría, aunque el razonamiento expuesto me parece coherente (han de ser contratos tan antiguos que a saber qué condiciones tienen).
Personalmente, considero que la publicidad en espacios públicos se nos ha ido de las manos ya hace tiempo, es exageradamente intrusiva e imposible de evitar en el día a día.
0 K 7
StuartMcNight
#5 #9 Madre mia. Es que no os cansáis de lamer escroto de empresario ni en chorradas así.

Menuda ansia de esmegma tenéis primos. Que no os van a dar la propina. Dejad de dar pena.
0 K 11
Cyberbob
#2 Los 4 a los que les funcione en modo lectura te darán la turra con eso. Tienes razón en que es muro de pago.

Yo voy a hacer algo más útil por si quieres leerla:

archive.today/E9N05
2 K 27
theMooche
#12 #2 Siempre entro desde el PC, pensé que sería igual en el móvil. Siendo así tenéis razón.
#12 No conocía esta vía para saltarselo...
0 K 7
Battlestar
#2 Puede leerse en modo inmersivo
0 K 10
obmultimedia
#2 Es mas bien poroso, yo he podido leerla sin problemas.
1 K 13
Sergio_ftv
Me imagino que por no cumplir con las normas de publicidad en espacio público y no en lo que haya podido inventar el diario El Mundo-Ha Sido Eta para alimentar a sus cloacas.
0 K 14
obmultimedia
#1 Pero bien que en Madrid sustituyeron al oso y el madroño por un demogorgon
0 K 10
villarraso1978
En otras ciudades de aprovechan de estas cosas para promocionar el turismo entre ciertos sectores, se me ocurre la Tardis del Doctor Who o el. Anden 9 3/4 de Harry Potter, ambas creo que en Londres.
Habrá un nicho de turistas a los que les gustaría ir a ver esas alcantarillas más allá de este año.
0 K 7
BlackDog
A finales de año, la compañía de telecomunicaciones cambió 41 de las tapas de su propiedad para acceder al subsuelo en varias ciudades españolas.
[...]
El Consistorio barcelonés, dirigido por el alcalde Jaume Collboni (PSC), argumenta que la iniciativa de Telefónica vulnera las ordenanzas municipales de usos del paisaje urbano.
0 K 7
El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Si las tapas ponen Telefónica no vulneran las ordenanzas municipales de usos del paisaje urbano.
Pero si ponen Stranger Things entonces si, suena a alcalde cacique pidiendo que le hagan casito
2 K 27
BlackDog
#9 Vale, pues eso es lo que me gustaría saber, que dice la ordenanza...
1 K 14
BlackDog
#9 Ya lo he descubierto

1️⃣ Alteración estética no autorizada

Las ordenanzas suelen prohibir:

Elementos que rompan la homogeneidad visual
Diseños que no respeten:
entorno histórico
pavimento
identidad urbana

{0x1f449} Ejemplos problemáticos:

Colores llamativos o chillones
Logos comerciales
Mensajes políticos o publicitarios
Diseños que “destacan” demasiado
{0x1f4cc} Cualquier cambio estético suele requerir autorización municipal previa


Por lo que entiendo, básicamente es por modificar el diseño sin autorización, lo que me da a pensar que no ha habido 3%
4 K 42
theMooche
#11 O porque es más fácil pedir perdón que pedir permiso. La publicidad ya la han conseguido.
0 K 7
estemenda
#9 Ahora pondrán otras en las que diga "Coses estranyes" y correctamente monetizadas :troll:
#11
0 K 11

