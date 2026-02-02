El Ayuntamiento de Barcelona ordena a Telefónica retirar las cuatro tapas de alcantarilla de la serie Stranger Things instaladas en la ciudad  

El Ayuntamiento de Barcelona exige a Telefónica que retire las cuatro tapas de alcantarilla de Stranger Things que instaló en la ciudad, el pasado diciembre, como parte de la campaña de promoción de la quinta temporada de la serie de Netflix.
un pocomuy hasta las narices de la conversión de la ciudad en un parque temático.
Personalmente, considero que la publicidad en espacios públicos se nos ha ido de las manos ya hace tiempo, es exageradamente intrusiva e imposible de evitar en el día a día.
Yo voy a hacer algo más útil por si quieres leerla:
#12 No conocía esta vía para saltarselo...
Habrá un nicho de turistas a los que les gustaría ir a ver esas alcantarillas más allá de este año.
El Consistorio barcelonés, dirigido por el alcalde Jaume Collboni (PSC), argumenta que la iniciativa de Telefónica vulnera las ordenanzas municipales de usos del paisaje urbano.
Pero si ponen Stranger Things entonces si, suena a alcalde cacique pidiendo que le hagan casito
1️⃣ Alteración estética no autorizada
Las ordenanzas suelen prohibir:
Elementos que rompan la homogeneidad visual
Diseños que no respeten:
entorno histórico
pavimento
identidad urbana
Ejemplos problemáticos:
Colores llamativos o chillones
Logos comerciales
Mensajes políticos o publicitarios
Diseños que “destacan” demasiado
Cualquier cambio estético suele requerir autorización municipal previa
Por lo que entiendo, básicamente es por modificar el diseño sin autorización, lo que me da a pensar que no ha habido 3%
