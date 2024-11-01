El Ayuntamiento de Barcelona concede al Barça una bonificación del 35% del impuesto de obras del Camp Nou [CAT]

L’Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado conceder a FC Barcelona una bonificación del 35% de la participación de la Infraestructura en Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) correspondiente a las obras del’Espacio Barça.
| etiquetas: fc barcelona , ayudas públicas , barcelona , camp nou
7 escaños de Junts qué valen mucho para este gobierno.
España es una pantomima de país en el que tienes la lacra de independentistas pegados como garrapatas.
Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda (Ayuntamiento de Barcelona)
| Miembro | Partido |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------… » ver todo el comentario