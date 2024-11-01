edición general
El Ayuntamiento de Barcelona concede al Barça una bonificación del 35% del impuesto de obras del Camp Nou [CAT]

El Ayuntamiento de Barcelona concede al Barça una bonificación del 35% del impuesto de obras del Camp Nou [CAT]

L’Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado conceder a FC Barcelona una bonificación del 35% de la participación de la Infraestructura en Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) correspondiente a las obras del’Espacio Barça.

#3 eipoc
Socialización de las perdidas, privatización de los beneficios. Nada nuevo.
#9 Katos
#1 #5 #3 el Psoe a través del CSD ya favoreció AL Barca deportivamente el año pasado. Y hace años cuando cambiaron las normas deportivas también en la Federación.

7 escaños de Junts qué valen mucho para este gobierno.

España es una pantomima de país en el que tienes la lacra de independentistas pegados como garrapatas.
#4 Khanbaliq
Florentino siempre haciendo de las suyas, telita.
SegarroAmego
Las multas de la inspección de trabajo por esclavismo tienen que salir de algún sitio. Menuda panda
Alegremensajero
#2 Las multas se las han puesto a las empresas subcontratadas, o sea que el Barcelona no las tiene que pagar, así que te has marcado una gilipollez de las buenas.
concentrado
¿Sólo del 35%?  media
Javi_Pina
Es lo que necesitan los barceloneses y las barcelonesas
infernaculo725_614899207
Sociatas beneficiando a los de siempre
Ze7eN
#1 No es por defenderles, pero el PSC no és el único partido que forma parte de la comisión que lo ha aprobado.

Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda (Ayuntamiento de Barcelona)

| Miembro | Partido |
Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda (Ayuntamiento de Barcelona)

| Miembro | Partido |
