Ayuda de 100 euros por gafas y lentillas: cómo solicitar la subvención que otorga Sanidad

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha una medida que fue solicitada inicialmente por Adelante Andalucía, y que acabó 'copiando' el Gobierno. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto que regula una ayuda directa de 100 euros destinada a la compra de gafas y lentillas para menores de 16 años. El programa, dotado con 47,77 millones de euros, cubrirá las adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de tramitar los pagos de las compras efectuadas en diciembre durante el ejercicio de 2