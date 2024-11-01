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Awesome Spain - Software open source para España
Awesome Spain es una lista curada de software open source que da soporte específico a España.
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:
open source
,
software
,
españa
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#1
eqas
Genial. Gracias
#0
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#2
calde
*
Joder, aquí todo lo hacemos a base de ponerles palos a las cosas y de curarlas como los chorizos!
Y supongo que también te lo envían en un "pincho", no?
pd: muy buen aporte en cualquier caso
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#3
frankiegth
*
#2
. En este caso "el palo" es para el software privativo.
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#5
beltzak
¡¡¡ Awesome !!!
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#6
Elektr0
Estaría bien una lista parecida pero de software libre desarrollado por españoles, al menos en sus inicios o que sean los responsables del proyecto, porque hay cosas interesantes como Vaultwarden (
github.com/dani-garcia/vaultwarden
) desarrollado por un asturiano. Este tipo de proyectos no entrarían aquí porque tienen el propósito de ser internacionales y no centrados únicamente en España.
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#10
JVF
#6
No es desarrollo propio. Está basado en Bitwarden, con las funciones del Enterprise.
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#4
diablos_maiq
¿Una lista curada? Espero que sea a buena altura, con aire seco y no menos de doce meses.
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#7
Peazo_galgo
#4
igual le han puesto "tiritas" para curarla...
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#9
diablos_maiq
#7
mientras no le hayan pegado unos tiritos los cazadores...
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#11
salteado3
#4
Otro palabro "traducido" 1:1 del inglés, donde tiene el siginificado de "selecto" o selección.
Frío, hermano.
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#8
Chusticia4all
Esta currado el repo
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11
comentarios)
menéame
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Y supongo que también te lo envían en un "pincho", no?
pd: muy buen aporte en cualquier caso
Frío, hermano.