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Awesome Spain - Software open source para España

Awesome Spain es una lista curada de software open source que da soporte específico a España.

| etiquetas: open source , software , españa
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11 comentarios
53 43 0 K 390 tecnología
#1 eqas
Genial. Gracias #0
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calde #2 calde *
Joder, aquí todo lo hacemos a base de ponerles palos a las cosas y de curarlas como los chorizos!

xD

Y supongo que también te lo envían en un "pincho", no?

xD

pd: muy buen aporte en cualquier caso
2 K 42
frankiegth #3 frankiegth *
#2. En este caso "el palo" es para el software privativo. :troll:
2 K 43
beltzak #5 beltzak
¡¡¡ Awesome !!!
1 K 20
Elektr0 #6 Elektr0
Estaría bien una lista parecida pero de software libre desarrollado por españoles, al menos en sus inicios o que sean los responsables del proyecto, porque hay cosas interesantes como Vaultwarden (github.com/dani-garcia/vaultwarden) desarrollado por un asturiano. Este tipo de proyectos no entrarían aquí porque tienen el propósito de ser internacionales y no centrados únicamente en España.
2 K 16
#10 JVF
#6 No es desarrollo propio. Está basado en Bitwarden, con las funciones del Enterprise.
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#4 diablos_maiq
¿Una lista curada? Espero que sea a buena altura, con aire seco y no menos de doce meses.
1 K 13
Peazo_galgo #7 Peazo_galgo
#4 igual le han puesto "tiritas" para curarla... :-D
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#9 diablos_maiq
#7 mientras no le hayan pegado unos tiritos los cazadores...
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salteado3 #11 salteado3
#4 Otro palabro "traducido" 1:1 del inglés, donde tiene el siginificado de "selecto" o selección.

Frío, hermano.
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Chusticia4all #8 Chusticia4all
Esta currado el repo :-)
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