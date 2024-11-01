·
Avistamiento de drones en el aeropuerto de Copenhague: no se puede descartar la participación de Rusia, afirma el primer ministro danés (ING)
El lunes por la noche, el aeropuerto Kastrup de Copenhague se vio obligado a cerrar durante varias horas tras varios avistamientos de drones.
13 comentarios
#1
millanin
Y luego los rusos volvieron a volar su propio gaseoducto.
7
K
101
#10
lobotomico2
*
#1
Son solo maniobras habituales.
www.youtube.com/watch?v=qqm9c-cL9Mw
0
K
7
#11
millanin
#10
Claro. Les está costando ciento y la madre la guerra de ucrania y se van a meter con la OTAN por que sí.
0
K
8
#7
Verdaderofalso
*
Los drones rusos pasan por Polonia, Alemania para acabar en Dinamarca? O han volado desde el Báltico siendo uno de los mares más vigilados del mundo?
3
K
61
#13
curaca
*
#7
de la misma manera que los drones ucranianos no recorrieron miles de kilómetros para atacar los aeródromos rusos donde estaban sus bombarderos estratégicos, estos pequeños drones también pueden haber despegado de suelo danés. Que los daneses miren a ver si la embajada rusa ha recibido algún paquete sospechoso últimamente
0
K
9
#2
YeahYa
Aquí hay dos escenarios:
- Putin se ha crecido con las palmaditas de Trump y ahora empezará a tirar la piedra y esconder la mano hasta que prenda la mecha.
- La OTAN, tras el fracaso visible de Trump, ha iniciado una campaña de propaganda contra Rusia que busca prender la mecha.
En ambos casos, estamos jodidos porque todo apunta al mismo sitio: la guerra.
2
K
39
#4
Psignac
#2
¿Qué mecha iba a querer encender Putin si en varios años no son capaces de anexionarse unas provincias de Ucrania? Cómo para querer meterse en más guerras, con Polonia, Dinamarca y la OTAN entera en definitiva, 800 millones de personas y bombas atómicas para aburrir.
3
K
45
#8
YeahYa
#4
Es que en la OTAN ahora mismo hay una brecha evidente entre Europa y EEUU.
Rusia nunca se ha visto en una así, y Putin tampoco es que sea la persona más amistosa del mundo. No irá a una guerra directa, pero enviar drones rollo mosca cojonera no lo veo descabellado.
Por otro lado también es muy probable que la OTAN haga propaganda, porque la ha hecho siempre. Pero ahora mismo creo que el consenso interno en esta organización está bajo mínimos.
1
K
27
#6
Aokromes
*
#2
te olvidas el caso 3 y mas probable.
gilipollas volando drones cerca de aeropuertos.
2
K
46
#9
YeahYa
#6
Lo que nos llevaría al escenario 2: la OTAN haciendo propaganda.
Si cuatro lerdos vuelan un dron, Dinamarca lo tiene que saber. Si apunta a Rusia sabiendo esto, sería propaganda otanista.
1
K
28
#3
XtrMnIO
Tampoco se puede descartar la participación de los murcianos.
Bueno no, murcianos creo que se puede descartar.
0
K
13
#12
soberao
*
Si la primera ministra es mujer, será "afirma la primera ministra danesa", ¿no?
#0
0
K
13
#5
ombresaco
La ONU tiene 193 estados miembros. No se puede descartar la participación de Rusia. Sin defender a Rusia, parece que os quieren hacer responsables.
0
K
11
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
