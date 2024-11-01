edición general
1 meneos
2 clics

El aviso de Exceltur: el calor y los pisos turísticos restan ingresos a los hoteles en Alicante

La asociación apunta a una caída del 1,2% en las ganancias de los establecimientos de la ciudad, frente a la mejora de resultados de destinos del norte de España, con temperaturas más suaves. Constata, además, las consecuencias de la oferta de las VUT a pesar de la criba de la oferta irregular.

| etiquetas: turismo , calor , cambio climatico , ingresos , hoteles
1 0 0 K 11 actualidad
4 comentarios
1 0 0 K 11 actualidad
pepel #4 pepel
Miserables. Una caída del 1,2% y se ponen a llorar.
0 K 20
ContinuumST #1 ContinuumST
"...una caída del 1,2% en las ganancias ..." Madredelamorhermoso... la debacle económica pues.

"El calor es, de hecho, uno de los factores que justificarían ese retroceso en las cuentas de resultados de la planta hotelera local."

¡Que cambien el clima ya, coñññ! Si es que te tienes que reír. xD xD
0 K 18
Pertinax #3 Pertinax *
Es una noticia de las patronales turísticas que se contradice en cierto modo con este otro envío:
www.meneame.net/story/turismo-internacional-marca-cifras-record-comuni
0 K 13
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Alicante es inhabitable en verano. Y ya no es solo por el bochorno que te hace querer ducharte cada media hora o vivir en la piscina, es por el tipo de turismo que acude. Una y no más, Santo Tomás.
0 K 10

menéame