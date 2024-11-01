El aviso de Exceltur: el calor y los pisos turísticos restan ingresos a los hoteles en Alicante

La asociación apunta a una caída del 1,2% en las ganancias de los establecimientos de la ciudad, frente a la mejora de resultados de destinos del norte de España, con temperaturas más suaves. Constata, además, las consecuencias de la oferta de las VUT a pesar de la criba de la oferta irregular.
"El calor es, de hecho, uno de los factores que justificarían ese retroceso en las cuentas de resultados de la planta hotelera local."
¡Que cambien el clima ya, coñññ! Si es que te tienes que reír.
