El turismo internacional marca cifras récord en la Comunitat Valenciana con más de 2.251 millones en agosto

El gasto turístico fue de 2.251 millones de euros, un 6,64 % más que en el mismo mes de 2024, según las encuestas Frontur y Egatur publicadas por el INE Entre enero y agosto, la Comunitat Valenciana recibió 8.631.458 turistas internacionales, un 4,8 % más que en el mismo periodo de 2024. El gasto realizado por estos visitantes ascendió a 11.280 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,7 % interanual, consolidando al turismo internacional como motor económico de la región.