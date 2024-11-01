edición general
El avión con destino a Nueva Jersey que tuvo emergencia en pleno vuelo habría sido alcanzado por 'rayos cósmicos' de otra galaxia, según expertos

El pasado 30 de octubre, la tranquilidad de un vuelo con destino a Newark se vio interrumpida por un dramático incidente que dejó un saldo de 15 personas heridas. La aeronave experimentó una repentina y significativa pérdida de altitud. Si bien las primeras investigaciones se centraron en fallas mecánicas o turbulencias extremas, una nueva línea de investigación, promovida por astrofísicos y expertos en electrónica sugiere que un rayo cósmico pudo haber golpeado uno de los tableros de la aeronave.

