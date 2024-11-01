edición general
26 meneos
48 clics
Autoridades federales de EE.UU identifican "al líder de Antifa" [ENG]

Autoridades federales de EE.UU identifican "al líder de Antifa" [ENG]

O al menos eso dice la lista que están creando. Chandler Patey, de 29 años, ha estado protestando de manera habitual a las instalaciones locales de ICE en el sur de Portland durante meses, ofreciendo a otros manifestantes el uso del cuarto de baño de su apartamento para lavarse el espray de pimienta, según las noticias locales. Para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), "él es el líder de Antifa en Portland, Oregón".

| etiquetas: antifa , ee.uu , oregón , chandler patey , dhs
23 3 0 K 324 CamisaParda
17 comentarios
23 3 0 K 324 CamisaParda
Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Dramatización:  media
24 K 275
Geirmund #6 Geirmund
#4 Justo me ha venido a la mente :palm:
5 K 75
cromax #3 cromax *
Ahora resulta que ser antifascista es algo malo.
Igual habría que darle una clase de historia a los gringos y aclararles contra quien combatieron en la II Guerra Mundial... :roll:
11 K 119
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#1 No veas como está Ruchinazuela del norte...
5 K 51
freeclimb #2 freeclimb
Señalando a los que piensan diferente..
5 K 79
#9 andreu.n1
"ofreciendo a otros manifestantes el uso del cuarto de baño de su apartamento para lavarse el espray de pimienta"

¿Pero como se atreve? Habría que desollarlo vivo, quemarlo en la hoguera y tirar sus cenizas en el agujero más hondo.
6 K 49
#10 Pivorexico *
#8 #9 "ninguna buena acción debe quedar sin castigo"
5 K 53
tul #5 tul
espero que le de tiempo a escapar del pais porque sino le van a joder la vida del todo.
4 K 42
#12 Eukherio
Entre el cártel de los soles y antifa tienen buena película montada los americanos. Les falta meter algún supervillano con poderes o algo de eso para hacerlo todo más épico.
2 K 36
#13 javic
#12 No olvides los aliens. Tienen el 99% de apariciones. También poderes celestiales, a sus presidentes les gusta mencionar a GOD mientras actúan como haría el diablo.
0 K 10
thror #15 thror
#12 No podian recurrir a los judios como hicieron los nazis, por que Israel es coleguita y tiene mucho poder en EEUU, por eso recurren a demonizar al migrante, y ya de paso, a los antifascistas.
1 K 18
Triborato #8 Triborato
Y encima seguro que ofrece su baño sin cobrar ni pedir nada a cambio, f*****g communist!
3 K 31
J.P.S. #14 J.P.S.
Ese pringado no es un lider antifa, éstos son los líderes antifa.  media
1 K 27
Pepepaco #17 Pepepaco
¿Ya han detenido a la cúpula de Anonymus?
1 K 21
#11 Nasser *
Pues nada que lo lleven las SS del Trumpeta a un campo de exterminio y lo gaseen, como es habitual. Otra opción es que lo deporten a Netanyahu.
2 K 18
aupaatu #16 aupaatu *
Parece que el mundial de fútbol va a ser un éxito en EEUU.
0 K 9

menéame