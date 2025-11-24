edición general
La Autoridad Fiscal calcula que la deuda pública sería 600.000 millones de euros más baja si en España se respetara la Ley de Estabilidad

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado en qué nivel debería estar la deuda pública si en España se cumpliera la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el resultado es que debería ser de en torno a un tercio por debajo de la actual, cerca de 600.000 millones de euros menos. "Los problemas de diseño e implementación, junto con otros factores exógenos, han socavado la eficacia del marco fiscal nacional a la hora de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas",

Esa ley que al final solo cumplía Carmena. Y cuando presentaba presupuestos con sobrante (porque bastaba con no robar) le decían que era gracias a la ley de Montoro, no gracias a ella.
#8 dagda
#2 Sanchez Mato era quien hacía las cuentas.

El merito a quien lo tiene
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Los primeros en saltarse la Ley de Estabilidad son los del PP y Vox.
jonolulu #4 jonolulu
La Airef lleva varios años fallando en las predicciones sobre la evolución de la economía española. No me tomaría muy en serio sus datos
Gry #3 Gry
Si están incumpliendo una ley igual hay que empezar a poner denuncias. :-P
javierchiclana #9 javierchiclana
"Para seguir leyendo suscríbete" Muro de pago  media
#6 okeil
O sea, que si se cumpliera la ley de estabilidad presupuestaria, pensada para no engordar, e incluso reducir, la deuda, no sería necesario emitir más deuda. Tenía yo alguna duda al respecto, y me la ha terminado de aclarar la autoridad fiscal ...
fofito #7 fofito
#6 De que algo no sea necesario a que ese algo no se produzca va un abismo.

Concretamente un abismo de sobres...
