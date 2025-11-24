La Autoridad Fiscal calcula que la deuda pública sería 600.000 millones de euros más baja si en España se respetara la Ley de Estabilidad

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado en qué nivel debería estar la deuda pública si en España se cumpliera la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el resultado es que debería ser de en torno a un tercio por debajo de la actual, cerca de 600.000 millones de euros menos. "Los problemas de diseño e implementación, junto con otros factores exógenos, han socavado la eficacia del marco fiscal nacional a la hora de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas",