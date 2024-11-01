Autobús nocturno con camas de lujo unirá 25 ciudades europeas

El confort está asegurado en estos autobuses de largo recorrido. Tiene un total de 21 asientos cama en dos pisos, 18 en el piso superior y 3 en el inferior, todos con mantas y confortables almohadas. Al espacio no le falta de nada, luz de lectura, enchufes, una pequeña mesa y acceso gratuito a internet, además de un compartimiento para las cosas personales. También baño y vestuario en los que asearse, aunque no cuenta con ducha, en el piso inferior, y un snack bar con refrescos, café y sándwiches.