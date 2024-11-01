edición general
10 meneos
163 clics
Autobús nocturno con camas de lujo unirá 25 ciudades europeas

Autobús nocturno con camas de lujo unirá 25 ciudades europeas

El confort está asegurado en estos autobuses de largo recorrido. Tiene un total de 21 asientos cama en dos pisos, 18 en el piso superior y 3 en el inferior, todos con mantas y confortables almohadas. Al espacio no le falta de nada, luz de lectura, enchufes, una pequeña mesa y acceso gratuito a internet, además de un compartimiento para las cosas personales. También baño y vestuario en los que asearse, aunque no cuenta con ducha, en el piso inferior, y un snack bar con refrescos, café y sándwiches.

| etiquetas: autobús , ciudades europeas , camas , lujo
8 2 0 K 84 ocio
7 comentarios
8 2 0 K 84 ocio
javibaz #4 javibaz
Zurich Amsterdam en avión, 150€. Lo mismo pero en ese autobus, 180€
0 K 12
#3 titomeneao
No le veo futuro en España, hasta donde yo se se tiene que ir sentado con el cinturón. Lo de la cama y el bar no se si encaja...
0 K 10
#1 xuanra2002
Que será más barato?
Un autobús cama o un tren cama?
0 K 6
WcPC #2 WcPC
#1 ¿Ecológicamente?
Un tren.
Pero la pregunta es ¿Que le interesa más a las empresas privadas?
Un autobús que usa carreteras pagadas por todos para que ganen dinero ellos.
3 K 40
Gry #5 Gry
#1 Lo de integrar el tráfico ferroviario de la UE lo llevan intentando desde hace más de 20 años pero muchos países están más interesados en proteger su cortijo particular que en facilitar las cosas a los viajeros.
0 K 14
japal #6 japal
Pues quizás tenga su mercado entre la gente que tiene miedo a volar, veremos.
0 K 6
#7 EISev
#6 que tengan miedo a volar y no tengan miedo a las chinches.
0 K 16

menéame