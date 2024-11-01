Australia logra un hito histórico: ni un solo caso de cáncer cervical en mujeres jóvenes por primera vez desde 1982 gracias a la vacuna del VPH

Australia ha logrado un hito que parecía impensable hace apenas 20 años: por primera vez desde que existen registros, no se ha detectado ni un solo caso de cáncer de cuello uterino en mujeres menores de 25 años. Este dato, registrado en 2021, es más que una buena noticia sanitaria. Es la prueba contundente del poder transformador de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y del impacto que puede tener una política de salud pública decidida, basada en evidencia científica y blindada ante las campañas de desinformación antivacunas
(Sí, cencia, porque la cencia se hace… )
Australia ha mostrado al mundo de cuan efectivas son las vacunas por si todavía no quedaba claro...
Voxrregos: no os vacunéis!!