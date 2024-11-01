edición general
21 meneos
21 clics
Australia logra un hito histórico: ni un solo caso de cáncer cervical en mujeres jóvenes por primera vez desde 1982 gracias a la vacuna del VPH

Australia logra un hito histórico: ni un solo caso de cáncer cervical en mujeres jóvenes por primera vez desde 1982 gracias a la vacuna del VPH

Australia ha logrado un hito que parecía impensable hace apenas 20 años: por primera vez desde que existen registros, no se ha detectado ni un solo caso de cáncer de cuello uterino en mujeres menores de 25 años. Este dato, registrado en 2021, es más que una buena noticia sanitaria. Es la prueba contundente del poder transformador de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y del impacto que puede tener una política de salud pública decidida, basada en evidencia científica y blindada ante las campañas de desinformación antivacunas

| etiquetas: vacuna , cáncer , cuello , útero , australia
20 1 0 K 176 actualidad
7 comentarios
20 1 0 K 176 actualidad
#4 Pixmac
Lo de cáncer cervical me suena muy raro. ¿Se dice así? ¿No sería mejor poner cáncer de cuello uterino o de cérvix?
1 K 27
#7 NeuronaSur
#4 Las cervicales en el pescuezo y la cérvix en el chocho.
1 K 22
JanSmite #2 JanSmite
Cencia 1 ; Antivacunas -100000

(Sí, cencia, porque la cencia se hace… :shit: )
1 K 23
#3 laruladelnorte
Las niñas australianas empezaron a recibir la vacuna en la adolescencia, y más adelante se incluyó también a los varones. Hoy, esa primera generación vacunada está entrando en la edad adulta con una protección sin precedentes frente a uno de los cánceres más prevenibles que existen.

Australia ha mostrado al mundo de cuan efectivas son las vacunas por si todavía no quedaba claro... :-*
1 K 23
ayatolah #6 ayatolah
Se ve que funciona bien el 5G del chis que ponen en las vacunas australianas.
0 K 10
sempregalaico #5 sempregalaico
Los antivacunas son beneficiosos, dejan herencias, suavizan las listas de espera, los atascos, etc, etc.
Voxrregos: no os vacunéis!!
0 K 6

menéame