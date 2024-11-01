·
8
meneos
8
clics
Australia concede asilo a cinco jugadoras de la selección de Irán
El ministro del Interior australiano, Tony Burke, confirmó que a las mujeres se les concedió asilo y visas humanitarias para evitar la persecución en su país.
|
etiquetas
:
australia
,
iran
,
futbol
7
1
0
K
99
actualidad
6 comentarios
7
1
0
K
99
actualidad
#5
Un_señor_de_Cuenca
Tiene narices. Echando inmigrantes a patadas de EEUU y ahora haciendo este teatrillo con las jugadoras iraníes.
1
K
32
#4
Toponotomalasuerte
Cinco? Como hizo? Pito pito gorgorito?
1
K
27
#6
Un_señor_de_Cuenca
#4
Las más jovencitas, if you know what I mean.
2
K
46
#1
Findeton
Gracias a la intervención de Trump, gracias a que leyó a un twittero.
1
K
-5
#2
Sr.No
#1
Sí, mientras no hablemos de los Epstein Files estará de puta madre. Sigue siendo un pederasta.
3
K
57
#3
c0re
#1
5 mujeres con asilo, y cerca de 250 niños muertos, de momento.
Gracias a Trump.
2
K
43
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
