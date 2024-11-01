edición general
Australia concede asilo a cinco jugadoras de la selección de Irán

El ministro del Interior australiano, Tony Burke, confirmó que a las mujeres se les concedió asilo y visas humanitarias para evitar la persecución en su país.

6 comentarios
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Tiene narices. Echando inmigrantes a patadas de EEUU y ahora haciendo este teatrillo con las jugadoras iraníes.
1
#4 Toponotomalasuerte
Cinco? Como hizo? Pito pito gorgorito?
1
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#4 Las más jovencitas, if you know what I mean.
2
Findeton #1 Findeton
Gracias a la intervención de Trump, gracias a que leyó a un twittero.
1
Sr.No #2 Sr.No
#1 Sí, mientras no hablemos de los Epstein Files estará de puta madre. Sigue siendo un pederasta.
3
c0re #3 c0re
#1 5 mujeres con asilo, y cerca de 250 niños muertos, de momento.

Gracias a Trump.
2

