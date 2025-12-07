Aumento sin precedentes: más de 1,1 millones de despidos en EE.UU. durante 2025

La ola de despido durante este año superó los recortes de puestos laborales durante la pandemia [...] En el análisis de Challenger, Gray & Christmas también se destaca que los empleadores hasta el mes de noviembre de este año han anunciado 1,170.821 recortes de empleos, eso corresponde a un aumento de 54% en comparación con 2024.
| etiquetas: eeuu , donald trump , empleo , despidos
Próximamente, aqui en España
Una parte de tanto despido en EEUU es por el gasto en la IA, se está quemando tanto dinero que por alguna parte hay que recortar gastos.
Pero la mayor parte viene de los negocios que están pinchando en ventas por los aranceles, y por perder la mano de obra que antes les hacía los trabajos.
No es que España sea un dechado de virtudes, pero esta vez no hay la burbuja de la construcción de hace 20 años ni una deuda privada absurdamente alta. Esta vez puede que ni nos enteremos.