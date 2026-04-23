Auge de la población extranjera en España: 700.000 personas más en tan solo un año [EN]

Alemania sigue siendo el país que más inmigrantes acoge en la UE, con cerca de 18 millones, pero es España la que llama la atención por la rapidez de su crecimiento. Ya se trate de trabajadores remotos, familias latinoamericanas que se instalan a largo plazo o jubilados que buscan una mejor calidad de vida, España sigue atrayendo a gente por una combinación de oportunidades económicas y un estilo de vida atractivo. Es uno de los lugares más populares de Europa para vivir, pero esa popularidad también está contribuyendo a generar tensiones.