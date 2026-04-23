Auge de la población extranjera en España: 700.000 personas más en tan solo un año [EN]

Alemania sigue siendo el país que más inmigrantes acoge en la UE, con cerca de 18 millones, pero es España la que llama la atención por la rapidez de su crecimiento. Ya se trate de trabajadores remotos, familias latinoamericanas que se instalan a largo plazo o jubilados que buscan una mejor calidad de vida, España sigue atrayendo a gente por una combinación de oportunidades económicas y un estilo de vida atractivo. Es uno de los lugares más populares de Europa para vivir, pero esa popularidad también está contribuyendo a generar tensiones.
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En el mismo periodo se construyeron unas 125.000 viviendas.
Hagan cálculos.
No hay nada peor que un lacayo orgulloso de serlo.
#10
Pero al ciudadano… » ver todo el comentario
Todo esto va a explotar, mas si estos inmigrantes se empeñan en instalar la ideología esclavista de derechas de la cual huyen.
Barajas es la mayor puerta de entrada...
Deja de soltar bulos.
No tengo el dato, pero por lo que conozco en el dia a dia (por conocidos latinoamericanos) no es lo que mas les preocupa en el dia a dia.
A seguir votando precariedad, pobreza, capitalismo, monarquía y reemplazo, con vuestros votos, y da igual si no lo hacéis ya con vuestras proles.
1ª) A la cúpula capitalista.
2ª) A la cúpula capitalista.
Aunque la cúpula capitalista las hostias te las da con una sonrisa cuando te las da con su mano izquierda.
moriremosnos mataran de éxito.