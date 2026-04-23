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Auge de la población extranjera en España: 700.000 personas más en tan solo un año [EN]

Auge de la población extranjera en España: 700.000 personas más en tan solo un año [EN]

Alemania sigue siendo el país que más inmigrantes acoge en la UE, con cerca de 18 millones, pero es España la que llama la atención por la rapidez de su crecimiento. Ya se trate de trabajadores remotos, familias latinoamericanas que se instalan a largo plazo o jubilados que buscan una mejor calidad de vida, España sigue atrayendo a gente por una combinación de oportunidades económicas y un estilo de vida atractivo. Es uno de los lugares más populares de Europa para vivir, pero esa popularidad también está contribuyendo a generar tensiones.

| etiquetas: ue , españa , población , crecimiento , atractivo
11 6 2 K 174 Inmigración
22 comentarios
11 6 2 K 174 Inmigración
Comentarios destacados:        
#5 mancebador
Para los que preguntan por que se dispara el precio de la vivienda. Aquí el principal motivo, aunque no el único obviamente.
En el mismo periodo se construyeron unas 125.000 viviendas.
Hagan cálculos.
11 K 119
#12 sorecer
#5 Yo te los hago. Grandes tenedores fuera. No más de 3 viviendas por famila española y ninguna privada. Segun una estimación de Claude del ministerio de vivienda, en torno a 1.000.000 que vuelven al mercado. Este dato me ha flipado. "Activos "tapiados": Es una práctica estándar para la banca. Cuando ejecutan un desahucio o recuperan una vivienda, si no tienen un plan de venta inmediato (menos de 6 meses), tapian el acceso. Se calcula que en España hay más de 100.000 viviendas de…   » ver todo el comentario
1 K 17
#14 disecain
#5 solo en Madrid hay 100k viviendas vacías. A ver si alguna vez tenéis huevos para nombrar al verdadero culpable de los problemas, en el caso de la vivienda lo tengo claro. Lo mismo con la sangria de recursos públicos que se van a la privada en sanidad por ejemplo.

No hay nada peor que un lacayo orgulloso de serlo.

#10
1 K 12
MAVERISCH #3 MAVERISCH
Pocos me parecen. Que vengan más! Todos! Que lo de la vivienda nada tiene que ver con el exceso de demanda y pensar eso es de fachas!!!
7 K 69
#10 Troglobyte
Referéndum YA. Nadie le ha preguntado a los españoles si quieren abrir sus fronteras a una inmigración en la práctica ilimitada. Una inmigración que al Estado le viene muy bien, porque infla el PIB y la demanda, pero hunde la productividad y eterniza una economía de servicios y poco valor añadido. Son cifras fantásticas para el gran capital que tiene más consumidores de alquileres, hipotecas, de luz, agua, internet, telefonía, alimentación y además son mano de obra barata.
Pero al ciudadano…   » ver todo el comentario
5 K 68
#1 NoMeVeas *
Hay una cantidad insana de latinoamericanos y todos vienen en calidad de turistas. De hecho, viene la madre de un amigo en calidad de turista, pero con planes de hacer vida aquí en España.

Todo esto va a explotar, mas si estos inmigrantes se empeñan en instalar la ideología esclavista de derechas de la cual huyen.
5 K 60
#4 Ovidio
#1 Tan insana como la de africanos y de países del este
2 K 33
MAVERISCH #6 MAVERISCH
#1 Va siendo hora de empezar a multar, juzgar, o deportar turistas que se quedan. Que me llamen loco.
4 K 54
#9 colemur
#6 ¿ No se hace ya ?
0 K 8
#18 Sigo_intentandolo
#9 no... podrían pero no se hace...
Barajas es la mayor puerta de entrada...
1 K -1
#20 colemur
#18 Se hace. Ya se expulsa a residentes sin permisos de estancia.
Deja de soltar bulos.
0 K 8
#22 Sigo_intentandolo
#20 no dudo que se haga.. pero en que %?

No tengo el dato, pero por lo que conozco en el dia a dia (por conocidos latinoamericanos) no es lo que mas les preocupa en el dia a dia.
0 K 7
GeneWilder #15 GeneWilder
#1 ¿Y los que vienen de África no van a querer instalar su ideología esclavista teocrática de derechas de la que huyen? ¿O esa es buena?
1 K 22
#8 Scutarius
Es tan obvio... América no cabe en España. Europa no cabe en España. No hay para todos, y es tarea elemental de un gobierno saber gestionar los recursos limitados.
3 K 34
#2 BoosterFelix
Ahora veréis el patriotismo del 1% patriótico y extractivo de este reino: los proletarios vasallos españoles autóctonos son prescindibles, y si hay que reemplazarlos por asnos explotables reproductores extranjeros, se les reemplaza. Para que luego digáis que el 1% patriótico son racistas; de hecho, su verdadera patria está en Suiza. Todo antes que dejar de explotar y parasitar el esfuerzo ajeno, para que la raza española natural no se extinga. El esfuerzo, el mérito y la riqueza ajenos son su verdadera y única patria.

A seguir votando precariedad, pobreza, capitalismo, monarquía y reemplazo, con vuestros votos, y da igual si no lo hacéis ya con vuestras proles.
2 K 25
MAVERISCH #7 MAVERISCH
#2 Yo quiero que me digas ya a quién tengo que votar, Booster.
1 K 20
#17 BoosterFelix
#7 Pues mira, puedes votar a cualquiera de las dos siguientes opciones:

1ª) A la cúpula capitalista.

2ª) A la cúpula capitalista.

Aunque la cúpula capitalista las hostias te las da con una sonrisa cuando te las da con su mano izquierda.
0 K 10
Dragstat #21 Dragstat
#17 Es decir, cualquiera de estos dos vale  media
0 K 20
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
Habria que hacer para otorgar la visa de turista a nuestra tierra una "fianza importante" para que si en el caso que no se haya largado cuando le toque...se la quedaria el estado español.
1 K 19
#13 encurtido
Es un proceso habitual para los que llegan de LATAM, de hecho se podría decir que es la forma ordinaria de inmigrar. Vienen con su visa de turista, con todo al día: billete de vuelta, pernoctaciones, dinero para la estancia, etc. pero en realidad se quedan indefinidamente hasta que obtienen un empleo o llega una regularización masiva.
1 K 14
#19 luckyy *
Al final moriremos nos mataran de éxito.
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vertedero_de_rojos #16 vertedero_de_rojos
a convertir españa en el tercer mundo
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menéame