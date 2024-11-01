El auditorio de Calatrava en Tenerife sigue cayéndose a cachos y el Cabildo no dice si el arquitecto pagará la reforma

El gobierno de Rosa Dávila se afanó en 2024 en culpar al PSOE y Cs por “inacción” en el mandato previo y anunciar un proyecto redactado del polémico arquitecto en noviembre de ese año, que se niega a entregar a la oposición. Sin embargo, y después de saberse en enero de 2025 que la administración aprobó un millón para esa redacción y que había diferencias sobre quién debe pagar los 24 millones que requiere la mejora, ha pasado un año sin novedades y este viernes se lleva al pleno