El auditorio de Calatrava en Tenerife sigue cayéndose a cachos y el Cabildo no dice si el arquitecto pagará la reforma

El gobierno de Rosa Dávila se afanó en 2024 en culpar al PSOE y Cs por “inacción” en el mandato previo y anunciar un proyecto redactado del polémico arquitecto en noviembre de ese año, que se niega a entregar a la oposición. Sin embargo, y después de saberse en enero de 2025 que la administración aprobó un millón para esa redacción y que había diferencias sobre quién debe pagar los 24 millones que requiere la mejora, ha pasado un año sin novedades y este viernes se lleva al pleno

Dakaira #1 Dakaira
Algo de Calatrava que se cae a cachos?
Inaudito!
Mountains #2 Mountains
El actual pacto de CC y PP se ha agarrado al plazo de 18 meses que en su día también dio el gobierno del socialista Pedro Martín a Calatrava, pero, una vez recibió el proyecto de reforma, el actual gobierno se ha negado, desde enero de 2025, a entregárselo a la oposición. De hecho, en un escrito del 23 de ese mes, se argumenta esa negativa a entregar el proyecto a que se trata de “un documento técnico (…), no concluso y de carácter no definitivo”, por lo que “su difusión puede producir…   » ver todo el comentario
#3 Tensk
Cómo era aquello... ¿Calatrava te la endiña?


:roll:
