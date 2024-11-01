edición general
12 meneos
11 clics
Los audios del concejal de Catalá ofreciendo las plazas a dedo que investiga Anticorrupción: “Si alguien sigue interesado, que me lo diga en privado”

Los audios del concejal de Catalá ofreciendo las plazas a dedo que investiga Anticorrupción: “Si alguien sigue interesado, que me lo diga en privado”

José Marí Olano trasladó a los empleados del Consorcio Valencia 2007 en la primavera del pasado año que se estaban sacando plazas en organismos públicos del Ayuntamiento de València y les invita a optar al proceso: “Esto es todo lo que he podido conseguir”. El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, el hombre fuerte de María José Catalá para resolver problemas, invitó a los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 a presentarse a convocatorias de empleo público antes de que el ente se extinguiera para reubicarlos.

| etiquetas: catalá , valencia , pp , corrupción
10 2 0 K 132 actualidad
3 comentarios
10 2 0 K 132 actualidad
pepel #3 pepel
¿Y los sobres en privado?
0 K 18
SerVicius #2 SerVicius
@miq Sigo a la espera que nos expliques el lawfare de este caso...
0 K 7

menéame