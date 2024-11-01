Los audios del concejal de Catalá ofreciendo las plazas a dedo que investiga Anticorrupción: “Si alguien sigue interesado, que me lo diga en privado”

José Marí Olano trasladó a los empleados del Consorcio Valencia 2007 en la primavera del pasado año que se estaban sacando plazas en organismos públicos del Ayuntamiento de València y les invita a optar al proceso: “Esto es todo lo que he podido conseguir”. El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, el hombre fuerte de María José Catalá para resolver problemas, invitó a los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 a presentarse a convocatorias de empleo público antes de que el ente se extinguiera para reubicarlos.