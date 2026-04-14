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Anticorrupción investiga a Catalá por presunta prevaricación y tráfico de influencias
La denuncia apunta a la posible recolocación irregular de extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 en el Puerto de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal
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Esteban_Rosador
Reviviendo una vieja tradición del PP valenciano. Y no faltarán votantes ávidos de elegir políticos del PP corruptos.
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