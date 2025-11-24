La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol a pesar del informe que destacaba su «deterioro cognitivo»

l expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol será finalmente juzgado en el juicio contra él y su familia que indaga en el presunto origen irregular de su fortuna oculta durante años. Así lo ha acordado este lunes el tribunal, que ha rechazado el criterio de los forenses y ha mantenido al exdirigente catalán como acusado. (En ampliación)