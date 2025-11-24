edición general
La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol a pesar del informe que destacaba su «deterioro cognitivo»

l expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol será finalmente juzgado en el juicio contra él y su familia que indaga en el presunto origen irregular de su fortuna oculta durante años. Así lo ha acordado este lunes el tribunal, que ha rechazado el criterio de los forenses y ha mantenido al exdirigente catalán como acusado. (En ampliación)

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
No va a pasar nada. Este tiene trapos de todo el mundo.

La justicia es para el robagallinas, que quede claro.
#5 Hynkel
#2 Incluso si le condenan, por edad la condena no tendría efectos de cárcel. A lo sumo, dinero.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Yo entiendo que si tiene deterioro cognitivo no entre en la cárcel ... pero a que le metan mano a la pasta que mangó no le veo ningún problema. Ni que le echen el guante a la madre superiora y los hijos que estén implicados (si no mal recuerdo, había uno en juicios o en la cárcel)

De paso, que pregunte por el árbol ese del que se iban a caer todas las peras.
#9 omega7767 *
#4 "Yo entiendo que si tiene deterioro cognitivo no entre en la cárcel "

la cuestión es hace cuantas décadas estuvo robando Jordi? ¿por que esperar hasta los casi 100 años para decidir si juzgar o no?

y creo que si no hay arrepentimiento y devolución de lo robado, debe ir a la carcel sin la excusa de salud. Si tan pobrecito está que devuelva lo robado como mínimo
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#9

la cuestión es hace cuantas décadas estuvo robando Jordi?

Interesante pregunta ... porque el jodío mira que estuvo años en la Generalitat.

¿por que esperar hasta los casi 100 años para decidir si juzgar o no?

Esto es teoría mía ... pero creo que lo de menear el árbol y las peras que se caen tiene algo que ver. No sé si me explico.

#1 astur365_628eed2f50e0f
No sabe , tenía que contratar a los abogados de Villa
Meneador_Compulsivo #7 Meneador_Compulsivo *
Es repugnante, la saña con la que se le persigue es inédita, no tienen precedentes, como diría una gran referente de la izquierda
Andreham #3 Andreham
No le ha valido hacerse un Zaplana. Pero bueno, con esa edad y en invierno, se va a morir de un mal resfriado.
Tarod #8 Tarod
Joder con Yoda. Como aguanta.
mono #6 mono *
siempre ha tenido mala memoria con respecto al origen de sus fondos, no creo que cambie nada con la edad
