La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol a pesar del informe que destacaba su «deterioro cognitivo»

l expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol será finalmente juzgado en el juicio contra él y su familia que indaga en el presunto origen irregular de su fortuna oculta durante años. Así lo ha acordado este lunes el tribunal, que ha rechazado el criterio de los forenses y ha mantenido al exdirigente catalán como acusado. (En ampliación)
La justicia es para el robagallinas, que quede claro.
De paso, que pregunte por el árbol ese del que se iban a caer todas las peras.
la cuestión es hace cuantas décadas estuvo robando Jordi? ¿por que esperar hasta los casi 100 años para decidir si juzgar o no?
y creo que si no hay arrepentimiento y devolución de lo robado, debe ir a la carcel sin la excusa de salud. Si tan pobrecito está que devuelva lo robado como mínimo
la cuestión es hace cuantas décadas estuvo robando Jordi?
Interesante pregunta ... porque el jodío mira que estuvo años en la Generalitat.
¿por que esperar hasta los casi 100 años para decidir si juzgar o no?
Esto es teoría mía ... pero creo que lo de menear el árbol y las peras que se caen tiene algo que ver. No sé si me explico.
