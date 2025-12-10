edición general
La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo del espionaje a Sacyr por encargo de Repsol y Caixabank

El Tribunal ha determinado la prescripción de los delitos por los que había sido condenado a ocho años de cárcel. La Sala ha estimado los recursos presentados por el excomisario y su socio, Rafael Redondo, contra la sentencia del pasado mes de mayo de la propia Audiencia Nacional, que había condenado a ambos por revelación de secretos, pero absolvió a los exdirectivos de Repsol y de Caixabank que figuraban como acusados.

XtrMnIO
Son delitos buenos para los juecezuelos.
Asimismov
Ya sabemos quienes mandan en la piel de toro y no es la AN, ni los jueces ni los magistrados.
chavi
prescripción

Acojonante...
cutty
Sorpresón en las Gaunas.
Andreham
Pero eh, fuerte con los reincidentes.

Los extranjeros. Que no trabajen para bancos.
Mangione
Una monarquía ladrona donde los jueces hacen el crimen legal e impune. Es para cagarse...
