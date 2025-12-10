La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo del espionaje a Sacyr por encargo de Repsol y Caixabank

El Tribunal ha determinado la prescripción de los delitos por los que había sido condenado a ocho años de cárcel. La Sala ha estimado los recursos presentados por el excomisario y su socio, Rafael Redondo, contra la sentencia del pasado mes de mayo de la propia Audiencia Nacional, que había condenado a ambos por revelación de secretos, pero absolvió a los exdirectivos de Repsol y de Caixabank que figuraban como acusados.