La Audiencia absuelve a un joven acusado de agresión sexual por su pareja tras tocarle la lotería a sus padres

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un joven de 22 años que había sido acusado de agresión sexual y malos tratos por su entonces pareja, quien presentó la denuncia poco después de que los padres del acusado resultaran agraciados con un premio de lotería. Durante el juicio declaró un testigo que apuntó a que los problemas en la pareja se habrían intensificado tras el premio de lotería recibido por los padres del acusado. Según su testimonio, la denunciante habría expresado su intención de obtener dinero tras la ruptura.
Para ser denuncia falsa ahora el joven absuelto debería iniciar un proceso denunciando a la denunciante por denuncia falsa (ya que no se hace de oficio) y después de eso tendría que demostrar en un juicio que esta mujer denuncio falsamente a sabiendas de que era falso y con la intención de provocar un daño y/o generarse así misma un beneficio. Y solo si se la condenara y esa condena se hiciera firme seria considerado un caso de "denuncia falsa"
Cuántas de estas noticias han de acontecer para que empecemos a darnos cuenta de que según qué leyes y según qué doctrinas, constituyen auténticas armas de destrucción masculina, en manos de algunas mujeres, que se usan a menudo de manera injusta con fines espúreos, sin temor a que las consecuencias de su uso, repercuta significativamente en las perpetradoras?
