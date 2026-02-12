La Audiencia absuelve a un joven acusado de agresión sexual por su pareja tras tocarle la lotería a sus padres

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un joven de 22 años que había sido acusado de agresión sexual y malos tratos por su entonces pareja, quien presentó la denuncia poco después de que los padres del acusado resultaran agraciados con un premio de lotería. Durante el juicio declaró un testigo que apuntó a que los problemas en la pareja se habrían intensificado tras el premio de lotería recibido por los padres del acusado. Según su testimonio, la denunciante habría expresado su intención de obtener dinero tras la ruptura.