La Audiencia absuelve a un joven acusado de agresión sexual por su pareja tras tocarle la lotería a sus padres

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un joven de 22 años que había sido acusado de agresión sexual y malos tratos por su entonces pareja, quien presentó la denuncia poco después de que los padres del acusado resultaran agraciados con un premio de lotería. Durante el juicio declaró un testigo que apuntó a que los problemas en la pareja se habrían intensificado tras el premio de lotería recibido por los padres del acusado. Según su testimonio, la denunciante habría expresado su intención de obtener dinero tras la ruptura.

Comentarios destacados:      
Robus
Lastima que las denuncias falsas no existan, porque esta sería un buen ejemplo de ellas.
Alakrán_
#5 ¿Hay leído en algún sitio que van a acusar a esta señora?
Battlestar
#5 El "truco" es que esto no sería una denuncia falsa.
Para ser denuncia falsa ahora el joven absuelto debería iniciar un proceso denunciando a la denunciante por denuncia falsa (ya que no se hace de oficio) y después de eso tendría que demostrar en un juicio que esta mujer denuncio falsamente a sabiendas de que era falso y con la intención de provocar un daño y/o generarse así misma un beneficio. Y solo si se la condenara y esa condena se hiciera firme seria considerado un caso de "denuncia falsa"
DayOfTheTentacle
#10 "El procedimiento se remonta a enero de 2022" y tiene que producirse el mismo año en que sea condenada por denuncia falsa, así que nada de nada.
Fedorito
He intentado entrar al envío y Firefox me ha mandado un mensaje de ¡huye de este sitio insensato!
Robus
#3 la IA del Firefox ha visto "madrid" y ha hecho lo correcto... cada vez son más listas! :troll:
taSanás
#9 eso no es una denuncia falsa. Puede haber sido violada y decir que aprovechará el tema para estrujarlo económicamente.

Pero vamos, lo dicho, la exusa es irrelevante. Simplemente era un chascarrillo para vaticinar lo que creía que iba a pasar: lluvia de negativos

Fíjate, ya tiene varios de Spam, es spam? No, pero da igual, el caso es meterle negativo.
ombresaco
#11 no he dicho que lo sea, solo que es lo que da a entender la noticia. Como meneo, me parece en la linea de la noticia a la que enlaza
kastanedowski
Lista la chica... ojala no le toque ni un duro
Empakus
Ufff...
Y otra...
Cuántas de estas noticias han de acontecer para que empecemos a darnos cuenta de que según qué leyes y según qué doctrinas, constituyen auténticas armas de destrucción masculina, en manos de algunas mujeres, que se usan a menudo de manera injusta con fines espúreos, sin temor a que las consecuencias de su uso, repercuta significativamente en las perpetradoras?
Cuántas de las falsas denuncias habrán acabado,injustamente en condenas, destrozando por en medio, la vida de…   » ver todo el comentario
taSanás
Microblogging en las etiquetas, o algo así. Te la hunden fijo.

:troll:
ombresaco
#1 yo creo que es de lo que va la noticia, no veo el microblogging
taSanás
#2 la realidad es irrelevante en estos temas, la hunden y punto
ombresaco
#8 vale, para eso está el "irrelevante" o hasta si quieres, puede que haya muchos matices lo quieran considerar bulo. Pero microblogging (que es lo que tú dices), no lo veo. Igual estoy confundido, pero lla misma noticia dice explícitamente: "la denunciante habría expresado su intención de obtener dinero tras la ruptura"
