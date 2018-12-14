Atrapan en Venezuela a Erika María Herrera, presunta asesina de Carolina Flores

Autoridades venezolanas detuvieron en Caracas a Erika María Herrera, presunta responsable del asesinato de la exreina de belleza mexicana Carolina Flores, de 27 años. Erika salió de la Ciudad de México horas después de cometer el crimen y su primer destino fue Panamá, país que utilizó como escala de tránsito. Luego, siguió su viaje a Caracas, a donde ingresó el 16 de abril, apenas un día después de haber matado a Carolina Flores... Relacionada: www.meneame.net/story/muere-asesinada-presuntamente-suegra-modelo-mexi
elpais.com/elpais/2018/12/14/ciencia/1544815798_258575.html
www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=25998