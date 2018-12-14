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Atrapan en Venezuela a Erika María Herrera, presunta asesina de Carolina Flores

Atrapan en Venezuela a Erika María Herrera, presunta asesina de Carolina Flores

Autoridades venezolanas detuvieron en Caracas a Erika María Herrera, presunta responsable del asesinato de la exreina de belleza mexicana Carolina Flores, de 27 años. Erika salió de la Ciudad de México horas después de cometer el crimen y su primer destino fue Panamá, país que utilizó como escala de tránsito. Luego, siguió su viaje a Caracas, a donde ingresó el 16 de abril, apenas un día después de haber matado a Carolina Flores... Relacionada: www.meneame.net/story/muere-asesinada-presuntamente-suegra-modelo-mexi

| etiquetas: detención , caracas , erika herrera , fuga , asesina , carolina flores
3 1 0 K 70 Venezuela
8 comentarios
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EvilPreacher #2 EvilPreacher
El vídeo que se difundió me parece un montaje ¿quién grababa y quién lo difundió?
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antesdarle #8 antesdarle
#5 si pero hay un género que por cosas de la vida la suele practicar más
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#7 carraxe
#6 Está claro, con argumentos como estos
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#1 carraxe
Esta no es la señora esa que mató a la mujer de su hijo por celos, y hay vídeos y todo de como la cogió por la espalda y le disparó un montón de veces a bocajarro? Luego ya si eso venimos con el discurso de que la violencia tiene género masculino.
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oceanon3d #3 oceanon3d
#1 llevabas bien el comentario hasta que empezaste a divagar mezclando peras con merinas.
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#5 carraxe *
#3 Siento que mi comentario no satisfaga tus deseos, es para satisfacer los míos. La violencia siempre la ejerce quien puede ejercerla desde una posición de fuerza. Pero puedes poner tu opinión en los comentarios
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oceanon3d #6 oceanon3d
#5 Lo que tú digas.
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menéame