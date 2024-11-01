Muere asesinada, presuntamente por su suegra, la modelo mexicana e influencer Carolina Flores

La conmoción es total en un México avergonzado por lo sucedido y confundido por el contexto que rodea el caso de Carolina Flores Gómez. Quien fuera Miss Baja California en 2017 fue asesinada a tiros en Ciudad de México el pasado 15 de abril, tal y como han compartido numerosos medios locales. Dicho día fue hallado su cuerpo sin vida en el interior de su casa en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, al oeste de la capital del país. Por el momento no hay ningún detenido, aunque desde la propia Fiscalía se señala a la suegra.