edición general
7 meneos
34 clics
Atraco de película en Benetússer: unos ladrones roban en un banco y maniatan a las limpiadoras que les han sorprendido en plena acción

Atraco de película en Benetússer: unos ladrones roban en un banco y maniatan a las limpiadoras que les han sorprendido en plena acción

La Guardia Civil busca a tres atracadores que han asaltado a primera hora de la mañana una sucursal bancaria de Benetússer. Según las primeras informaciones, los ladrones han accedido a la sede bancaria a primera hora de la mañana, antes de que abriera sus puertas al público. Los sospechosos, que tenían perfectamente planificado el asalto, han conseguido huir del lugar antes de que llegaran las patrullas de Guardia Civil y Policía Local que se han desplazado rápidamente hasta la sucursal, ubicada en el número 65 del Camí Nou de Benetússer.

| etiquetas: benetússer , valencia , robo banco
5 2 1 K 55 actualidad
14 comentarios
5 2 1 K 55 actualidad
Comentarios destacados:    
Kantinero #2 Kantinero
Tenían perfectamente planeado el atraco y se encontraron con las de la limpieza

Como está el periodismo
2 K 38
Stathamdepueblo #10 Stathamdepueblo
#2 ojo, que se lían a escobazos y la tenemos montada, pues no son suyas las de la limpieza ni nada, písales un fregao y reza
0 K 16
devilinside #8 devilinside
#7 Qué dices, si estoy que me salgo, sólo puedo empeorar los comentarios
2 K 33
#11 Tensk
#8 Precisamente por eso, ya has triunfado. Recarga la creatividad para otro día.
1 K 22
devilinside #12 devilinside
#11 Para nada. Ayer me encontré con unos colegas, la cosa se nos fue de las manos y decidimos que el lunes era nuestro jueves. Hoy voy puesto de cafeina y de sueño, que como dijo Martin Amis, es la droga más barata y fácil de encontrar en el mercado. Esta tarde será cuando caiga el nivel
0 K 11
#13 Tensk
#12 Con mayor motivo, vete a dormir.
0 K 11
devilinside #14 devilinside *
#13 Lo haré esta noche, que me han prestado un abono para ver el Atleti-Barça, y me sentiré como el General Custer en Little Big Horn
0 K 11
Supercinexin #5 Supercinexin
los ladrones han accedido a la sede bancaria a primera hora de la mañana, antes de que abriera sus puertas al público

La España que madruga.
1 K 26
#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Teniendo en cuenta que ayer era fiesta por aquí... quizás han estado todo el puente para hacer el butrón desde una de las propiedades aledañas, y puede que sean más bien unos chapuzas, y se les ha hecho martes laborable, hasta que han podido acceder.
0 K 15
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
En la calle principal del pueblo, a poco más de 1 km del cuartel de la Guardia Civil de Paiporta. :-O
0 K 15
devilinside #4 devilinside
#1 La versión valenciana de Heat: Caloret
10 K 139
#7 Tensk
#4 Por hoy ya te puedes ir a dormir xD
1 K 26
Cuñado #3 Cuñado
¿De película? ¿Pero qué basura es ésta?
0 K 9
wooldoor #9 wooldoor *
Nada
0 K 9

menéame