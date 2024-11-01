El ATLAS del CERN detecta evidencia de la desintegración del bosón de Higgs en un par muón-antimuón (Eng)

Aunque su existencia se había teorizado durante décadas, el bosón de Higgs finalmente se observó en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN. Desde entonces, se ha seguido estudiando intensamente en el LHC. Ahora, un nuevo estudio de los investigadores del CERN combina las dos últimas ejecuciones de ATLAS —uno de los dos detectores de propósito general del LHC— para presentar evidencia de que el bosón de Higgs puede desintegrarse en un par muón-antimuón.
| etiquetas: atlas , cern , bosón de higgs , lhc , muón , antimuón
1. Confirma que el Higgs da masa a las partículas de segunda generación
El modelo estándar dice que el Higgs se acopla a cada partícula de manera proporcional a su masa.
Como el muón es más masivo que el electrón, debe tener un acoplamiento al Higgs más fuerte que el electrón… pero muchísimo más débil que el de los quarks pesados y el tau.
Observar H → μ⁺ μ⁻ confirma que el Higgs también interactúa (y genera masa) para los leptones de segunda generación.
Esto… » ver todo el comentario
Ese hallazgo significa que se ha encontrado evidencia experimental de que el bosón de Higgs "se acopla" también a partículas de segunda generación, en este caso al muón, y no solo a las más pesadas como el quark bottom o el bosón Z, tal como predice el Modelo Estándar de la física de partículas. En la práctica, han visto indicios de un proceso muy raro en el que un Higgs producido en el LHC "se desintegra" en un par muón–antimuón (H → μμ), algo que solo ocurre
