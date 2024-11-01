El ATLAS del CERN detecta evidencia de la desintegración del bosón de Higgs en un par muón-antimuón (Eng)

Aunque su existencia se había teorizado durante décadas, el bosón de Higgs finalmente se observó en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN. Desde entonces, se ha seguido estudiando intensamente en el LHC. Ahora, un nuevo estudio de los investigadores del CERN combina las dos últimas ejecuciones de ATLAS —uno de los dos detectores de propósito general del LHC— para presentar evidencia de que el bosón de Higgs puede desintegrarse en un par muón-antimuón.