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Atentado terrorista en Londres: Identifican a las dos víctimas judías del "atroz" apuñalamiento en Golders Green y arrestan a un hombre [EN]

Dos hombres judios de 76 y 34 años, apuñalados a las 11am en la Avenida Highfield, ya han sido trasladados al hospital. Se ha declarado incidente terrorista con un hombre de 45 años arrestado por ser el sospechoso del intento de asesinato. Lo redujeron con un Taser tras, supuestamente, intentar apuñalar oficiales de policia

| etiquetas: apuñalar , londres , victimas , judio , godlers green
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4 comentarios
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siempreesverano #3 siempreesverano *
No sé si atentado terrorista es la definición
De momento es un violento demente reconocido que ha matado a dos personas por motivos que no han transcendido y en un barrio judío
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antesdarle #1 antesdarle
Golders Greens tiene una de las comunidades judías más grandes de la ciudad, que tampoco quiere decir que las víctimas sean sionistas.
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#4 solojavi
¿Atroz? Se trata del pueblo elegido, como mínimo debe tener una letra más que el resto de mortales, hatroz sería más adecuado.
Solo queda ver cómo expresan en el independent.co.uk las matanzas indiscriminadas de civiles por parte de las idf.
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menéame