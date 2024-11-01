Atentado terrorista en Londres: Identifican a las dos víctimas judías del "atroz" apuñalamiento en Golders Green y arrestan a un hombre [EN]

Dos hombres judios de 76 y 34 años, apuñalados a las 11am en la Avenida Highfield, ya han sido trasladados al hospital. Se ha declarado incidente terrorista con un hombre de 45 años arrestado por ser el sospechoso del intento de asesinato. Lo redujeron con un Taser tras, supuestamente, intentar apuñalar oficiales de policia
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De momento es un violento demente reconocido que ha matado a dos personas por motivos que no han transcendido y en un barrio judío
Solo queda ver cómo expresan en el independent.co.uk las matanzas indiscriminadas de civiles por parte de las idf.