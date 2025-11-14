edición general
Los ataques de Trump contra embarcaciones son impopulares en EEUU. Los estadounidenses apoyan mantener las garantías legales

A pesar de haber reducido las entradas ilegales por la frontera a mínimos históricos, Trump sigue teniendo una valoración negativa en las encuestas sobre inmigración. Ahora podríamos estar viendo una dinámica parecida con los ataques que Trump ha ordenado contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y en el océano Pacífico. El ejército estadounidense ha llevado a cabo estos ataques sin un proceso legal ni aportar pruebas públicas que los justifiquen.

Aquí Pete Hegseth (Secretario de Defensa nombrado por Trump) demostrando sus capacidades para montar el caos allá por dónde pasa  media
#1 Cada país tiene su Miguel Ángel Rodríguez.
#1 ya no le llaman departamento de defensa ni ellos, ahora es departamento de guerra.
#4 Aquí tenemos al "intenso" (ex)alcohólico cambiándole el avatar al departamento.

Porque ese cambio de nombre sólo se puede realizar pasando por el Congreso.  media
"ataques, de legalidad dudosa"
Esto de bombardear civiles, de un país contra el que no estás en guerra, en aguas internacionales, ahora es legalidad dudosa ?
:shit: :shit: :shit:

Si lo hiciera Rusia o China, serían crímenes de lesa humanidad o de guerra, automáticamente.
