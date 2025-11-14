Los ataques de Trump contra embarcaciones son impopulares en EEUU. Los estadounidenses apoyan mantener las garantías legales

A pesar de haber reducido las entradas ilegales por la frontera a mínimos históricos, Trump sigue teniendo una valoración negativa en las encuestas sobre inmigración. Ahora podríamos estar viendo una dinámica parecida con los ataques que Trump ha ordenado contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y en el océano Pacífico. El ejército estadounidense ha llevado a cabo estos ataques sin un proceso legal ni aportar pruebas públicas que los justifiquen.