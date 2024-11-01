edición general
Un ataque israelí mata a unos primos adolescentes que recogían leña en el norte de Gaza (EN)

El asesinato de los dos niños eleva el número total de muertos desde el alto el fuego a 483.

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina
A.more #1 A.more
Todo el mal para los asesinos
mosfet #2 mosfet
#1 Ojalá existiese un infierno donde les fuese devuelto el mal que hacen, pero el mundo es injusto.
#3 laruladelnorte
Malditos sean los genocidas y quienes los apoyan,que no son pocos empezando por algunos de nuestro país.
rutas #4 rutas
Dos chavales intentando sobrevivir al frío recogen leña en un descampado, y son asesinados por el ejército de sádicos israelíes con putos drones, muy probablemente manejados desde un lugar cómodo y calentito. Qué horror. Las palabras se quedan cortas.
