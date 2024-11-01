·
38
meneos
32
clics
Un ataque israelí mata a unos primos adolescentes que recogían leña en el norte de Gaza (EN)
El asesinato de los dos niños eleva el número total de muertos desde el alto el fuego a 483.
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
#1
A.more
Todo el mal para los asesinos
5
K
67
#2
mosfet
#1
Ojalá existiese un infierno donde les fuese devuelto el mal que hacen, pero el mundo es injusto.
2
K
24
#3
laruladelnorte
Malditos sean los genocidas y quienes los apoyan,que no son pocos empezando por algunos de nuestro país.
1
K
21
#4
rutas
Dos chavales intentando sobrevivir al frío recogen leña en un descampado, y son asesinados por el ejército de sádicos israelíes con putos
drones
, muy probablemente manejados desde un lugar cómodo y calentito. Qué horror. Las palabras se quedan cortas.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
