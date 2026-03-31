edición general
14 meneos
27 clics
Ataque homófobo a un profesor en Mallorca: identificados varios menores por vejar a un profesor en Classroom

Ataque homófobo a un profesor en Mallorca: identificados varios menores por vejar a un profesor en Classroom

Los implicados accedieron con una cuenta falsa a Classroom tras facilitarles el acceso alumnos del centro, donde publicaron mensajes homófobos y contenido obsceno

| etiquetas: mallorca , homofobia , colegio
11 3 1 K 159 actualidad
6 comentarios
11 3 1 K 159 actualidad
#2 guillersk
Votar la razón y denunciar homofobia
Votar negativo por qué es la razón


Botones.jpg
0 K 10
Skiner #1 Skiner
El ataque ha sido profesófobo :troll:
0 K 7
Guanarteme #3 Guanarteme
#1 Minimiza que algo queda.... No le dedicaron insultos relativos a su condición de profesor, sino a su orientación sexual.
1 K 29
DrEvil #5 DrEvil
#3 Los chavales se han metido con los profesores toda la vida: por gordo, por calvo, por gangoso, por no saber pronunciar las Rs, por alto, por bajo, por amanerado o por lo que se tuviese a mano. Pero sólo una de esas está catalogada como crimental orweliano.
1 K -2
Skiner #6 Skiner *
#3 Es un combo de homófobo y profesor=>profesófobo
No minimizo nada al contrario maximizo conceptos. :troll:
0 K 7

menéame