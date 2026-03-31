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Ataque homófobo a un profesor en Mallorca: identificados varios menores por vejar a un profesor en Classroom
Los implicados accedieron con una cuenta falsa a Classroom tras facilitarles el acceso alumnos del centro, donde publicaron mensajes homófobos y contenido obsceno
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:
mallorca
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homofobia
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colegio
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#4
Alakrán_
#0
ya se ha publicado, está en portada.
www.meneame.net/story/ataque-homofobo-contra-profesor-mallorca-alumnos
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#2
guillersk
Votar la razón y denunciar homofobia
Votar negativo por qué es la razón
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#1
Skiner
El ataque ha sido profesófobo
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#3
Guanarteme
#1
Minimiza que algo queda.... No le dedicaron insultos relativos a su condición de profesor, sino a su orientación sexual.
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#5
DrEvil
#3
Los chavales se han metido con los profesores toda la vida: por gordo, por calvo, por gangoso, por no saber pronunciar las Rs, por alto, por bajo, por amanerado o por lo que se tuviese a mano. Pero sólo una de esas está catalogada como crimental orweliano.
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#6
Skiner
*
#3
Es un combo de homófobo y profesor=>profesófobo
No minimizo nada al contrario maximizo conceptos.
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Votar negativo por qué es la razón
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No minimizo nada al contrario maximizo conceptos.