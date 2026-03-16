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Ataque a gran escala contra Moscú, incendio en el Kuban, explosiones sobre Yaroslavl. Derribados más de un centenar de drones sobre la Federación Rusa (ruso)

La APU intentó llevar a cabo una nueva agresión masiva de drones en las regiones rusas. En total, 145 drones fueron derribados por sistemas de defensa aérea, incluidos 46 UAV que volaban a Moscú. No hay daños en la capital, pero decenas de vuelos se retrasaron debido a la restricción de los aeropuertos. En el Kuban, el avión no tripulado causó un incendio en el depósito de petróleo. En Yaroslavl, debido al peligro, bloquearon la salida de la ciudad, informaron los residentes sobre el trabajo de defensa aérea.

| etiquetas: federación rusa , guerra de ucrania
6 2 3 K 67 actualidad
7 comentarios
6 2 3 K 67 actualidad
#2 Almorca
Qué cansino el movimiento pro ruso. Qué sentido tiene en Menéame una noticia en ruso escrita por una de las partes participantes en el conflicto.
5 K 67
Aokromes #3 Aokromes
#2 entonces, dices que no tiene sentido una noticia en ucraniano, escrita por una de las partes participantes? :troll:
3 K 41
#5 Almorca
#3 Exacto
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eltxoa #7 eltxoa
#2 Los navegadores modernos tienen la capacidad de traducir entre lenguajes. A mí nada más abrir el enlace me ha permitido ponerlo en inglés.
2 K 39
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Así como nos van a comprar el petróleo que nos prometió Trump? :troll:
2 K 53
Aokromes #4 Aokromes
por cierto, segun el alcalde de moscu han sido 250 hacia moscu en 2 dias.

t.me/mos_sobyanin/18994  media
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ElBeaver #6 ElBeaver
propaganda
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menéame