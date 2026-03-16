Ataque a gran escala contra Moscú, incendio en el Kuban, explosiones sobre Yaroslavl. Derribados más de un centenar de drones sobre la Federación Rusa (ruso)

La APU intentó llevar a cabo una nueva agresión masiva de drones en las regiones rusas. En total, 145 drones fueron derribados por sistemas de defensa aérea, incluidos 46 UAV que volaban a Moscú. No hay daños en la capital, pero decenas de vuelos se retrasaron debido a la restricción de los aeropuertos. En el Kuban, el avión no tripulado causó un incendio en el depósito de petróleo. En Yaroslavl, debido al peligro, bloquearon la salida de la ciudad, informaron los residentes sobre el trabajo de defensa aérea.