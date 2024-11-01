edición general
10 meneos
21 clics
ATA denuncia al Gobierno ante la Comisión Europea por no eximir de IVA a los autónomos

ATA denuncia al Gobierno ante la Comisión Europea por no eximir de IVA a los autónomos

ATA denuncia al Gobierno ante la Comisión Europea por no eximir de IVA a los autónomos La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ha interpuesto una denuncia contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea por la falta de transposición y aplicación de la directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en lo que respecta al régimen especial de exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas, conocido como "IVA franquiciado".

| etiquetas: autónomos , iva , gobierno , denuncia
8 2 0 K 114 actualidad
14 comentarios
8 2 0 K 114 actualidad
Andreham #1 Andreham
Siempre me hace gracia que haya asociaciones de autónomos con sus presidentes trajeados tope guachis.

Ese de autónomo (el que sale en la foto de la noticia) tiene lo que yo de geisha.

Por otro lado, la denuncia es justa y correcta, hay bastantes otros agravios entre autónomos españoles y autónomos europeos (desde las cuotas a obligaciones y derechos) pero esta es de las que más riza el rizo.

También es verdad, y esto lo sabemos todos, que va a haber mucho autónomo que va a seguir cobrando el IVA pero no declarándolo. Se van a creer más listos, pero lo único que van a conseguir así es acercarse más rápido a la parte de la que están exentos y pagar impuestos por otro lado.
2 K 36
ElBeaver #2 ElBeaver
#1 Un autónomo puede ser perfectamente un abogado, un dentista, un psicólogo o cualquier profesional que ofrezca sus servicios a terceros.
1 K 15
Andreham #4 Andreham
#2 Ya, y un autónomo suele estar trabajando, no de coloquios con políticos.
1 K 20
sxentinel #8 sxentinel *
#4 Y un trabajador suele estar trabajando no haciendo labores sindicales... Si eso te suena mal, piensa que estás diciendo lo mismo.

No señor el asociacionismo es importante porque trae mejoras a los trabajadores sean por cuenta propia o autónomos.

Y por cierto lo más probable es que ese señor tenga dedicación plena, pero yo tengo un familiar que es presidente de la interprofesional y lo hace en el poco tiempo libre que tiene compaginando con su trabajo como puede.
1 K 23
ElBeaver #10 ElBeaver
#4 Un autónomo que sabe gestionar su tiempo puede lograr de todo; no todos llevan bares.
0 K 7
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#1 También es verdad, y esto lo sabemos todos, que va a haber mucho autónomo que va a seguir cobrando el IVA pero no declarándolo.

Pues si un autónomo hace eso, ya verás que risa cuando la otra parte presente la factura a Hacienda, a esta le salte el descuadre y le pregunte al señor autónomo, oiga, ¿usted que hace? ¿Facturitas falsas? Venga aca, que vamos a tener una pequeña charla.
3 K 43
tatamka #6 tatamka
#1 te lee un autónomo en chándal compañero
0 K 6
devilinside #13 devilinside
#1 Si fuese un autónomo de verdad no tendría tiempo ni para ponerse enfermo, no te digo como para ocuparse de presidir una asociación
0 K 12
YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo
tiene una organización de trabajadores autónomos que denunciar para que la Comisión Europea sancione a los Estados que no cumplen sus normas...? en serio?
0 K 17
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Supongo que si el gobierno sigue con la idea de agotar la legislatura se esperarán a enero 2027 para aprobar la ley, y que coincida con año electoral :-P
0 K 13
sxentinel #5 sxentinel
Me parece correcto, menudo choteo por parte del gobierno eso de negarse a trasponer una norma europea. Mira que era fácil que ya estaba acordado por todo el mundo y de repente van y se echan atrás para intentar hacer presión con el tema de subir las cotizaciones reales y al final ni suben cotizaciones ni trasponen la norma ni nada :palm:
0 K 10
#14 pirat *
El iva es injusto.
Como autotonto no recuerdo haber votado o elegido a este que dice representarme.
Me conformaría con la legítima reclamación de tributar en proporción a beneficios en facturación.
De hecho, creo que tenemos la cuota de autónomo más cara del mundo.
0 K 9
#9 Alcalino
A ver, según entiendo yo, si un autónomo trabaja en un régimen que está exento de IVA, le cobraría el IVA a los clientes, y no lo tendría que devolver, pero.... entiendo que a sus proveedores les tendría que comprar con IVA ya aplicado. O lo he entendido mal?
0 K 9
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#9 No, si cumples las condiciones para estar exento de IVA, se lo comunicas a Hacienda, y a partir de entonces no le cobras el IVA a tus clientes. Supongo que habría que añadir un texto a las facturas para aclarar. Por ejemplo, cuando la crisis inmobiliaria, el gobierno de Rajoy sacó una reducción de IRPF para autónomos con baja facturación. A mi me afectaba, por lo que en mis facturas indicaba que me acogía a dicha reducción en base a la norma tal y cual y ya está. Algún cliente me pidió un…   » ver todo el comentario
0 K 13

menéame