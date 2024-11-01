ATA denuncia al Gobierno ante la Comisión Europea por no eximir de IVA a los autónomos La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ha interpuesto una denuncia contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea por la falta de transposición y aplicación de la directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en lo que respecta al régimen especial de exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas, conocido como "IVA franquiciado".
Ese de autónomo (el que sale en la foto de la noticia) tiene lo que yo de geisha.
Por otro lado, la denuncia es justa y correcta, hay bastantes otros agravios entre autónomos españoles y autónomos europeos (desde las cuotas a obligaciones y derechos) pero esta es de las que más riza el rizo.
También es verdad, y esto lo sabemos todos, que va a haber mucho autónomo que va a seguir cobrando el IVA pero no declarándolo. Se van a creer más listos, pero lo único que van a conseguir así es acercarse más rápido a la parte de la que están exentos y pagar impuestos por otro lado.
No señor el asociacionismo es importante porque trae mejoras a los trabajadores sean por cuenta propia o autónomos.
Y por cierto lo más probable es que ese señor tenga dedicación plena, pero yo tengo un familiar que es presidente de la interprofesional y lo hace en el poco tiempo libre que tiene compaginando con su trabajo como puede.
Pues si un autónomo hace eso, ya verás que risa cuando la otra parte presente la factura a Hacienda, a esta le salte el descuadre y le pregunte al señor autónomo, oiga, ¿usted que hace? ¿Facturitas falsas? Venga aca, que vamos a tener una pequeña charla.
Como autotonto no recuerdo haber votado o elegido a este que dice representarme.
Me conformaría con la legítima reclamación de tributar en proporción a beneficios en facturación.
De hecho, creo que tenemos la cuota de autónomo más cara del mundo.