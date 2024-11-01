Asombro de los investigadores ante la especie desconocida descubierta que parece un experimento fallido  

Un equipo internacional de investigadores ha experimentado un shock: descubrieron por primera vez una termita hasta ahora desconocida con un rasgo completamente único.Tal y como recoge el medio de comunicación Illustreret Videnskad, la cabeza del insecto "parece la de un cachalote", que es la ballena dentada más grande del mundo y el tercer animal más grande. El parecido es "casi macabro". El estudio ha sido consultado por la revista ZooKeys, donde se explica que la térmita descubierta es "tan distintiva", que los investigadores estaban seguros