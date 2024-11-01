Asombro de los investigadores ante la especie desconocida descubierta que parece un experimento fallido  

Un equipo internacional de investigadores ha experimentado un shock: descubrieron por primera vez una termita hasta ahora desconocida con un rasgo completamente único.Tal y como recoge el medio de comunicación Illustreret Videnskad, la cabeza del insecto "parece la de un cachalote", que es la ballena dentada más grande del mundo y el tercer animal más grande. El parecido es "casi macabro". El estudio ha sido consultado por la revista ZooKeys, donde se explica que la térmita descubierta es "tan distintiva", que los investigadores estaban seguros
| etiquetas: especie , desconocida , descubierta térmita , parece , experimento , fallido
La que ilustra el artículo es una foto de stock (lo indica en el pie de foto) de algo que NO ES una termita. Es algún tipo de chinche claramente.
La termita de la que habla el artículo es esta:
No voto erróneo el envío por respeto a #0.