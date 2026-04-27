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De los asistentes para cuidar al padre de Rajoy a la boda de la hija de Aznar: Begoña Gómez defiende el papel de su asesora

La esposa del presidente Sánchez envía al juez un informe que compara la actividad de las anteriores mujeres de todos los líderes políticos en La Moncloa.

| etiquetas: asesores , begoña , presidentes
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
A.more #1 A.more
Nadie se había preocupado nunca hasta que ha llegado uno peinado y se le ha ocurrido investigar. Uno que se conoce por dejar prescribir los casos contra el pp
1 K 27
frankye #12 frankye
#11 Para inventar realidades ya tenemos a Peinado.
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frankye #10 frankye
#9 Le piden 24 años por lo que quieras tu y Peinado.
0 K 12
#11 Cincocuatrotres
#10 si te inventas la realidad...
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
La muy zorra, entiiendase como sagaz, de Ayuso, no han tenido ningun problema para utilizar el privilegio del contrato a dedo. Y ademas, los contratados son mas burros que ella. No tiene sentido contratar un asesor que sabe menos que tu.
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#4 jjmf
Buen argumento el del y tú más.
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frankye #5 frankye
#4 ¿Pero tu te das cuenta que a Begoña Gomez le piden 24 años de cárcel, el mercenario de Peinado, por tener menos asistentes y de un perfil menor que el resto de mujeres de presidentes?. Te lo digo por si se te ha olvidado ese pequeño detalle.
10 K 102
#9 Cincocuatrotres
#5 a Begoña le piden 24 años por varios asuntos juntos no sólo por la asistente recaudadora, no manipules.
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#7 fingulod
#4 No es "y tu más". Es "siempre se ha hecho esto y siempre ha sido legal". No es lo mismo.
2 K 23
#8 malarte
#7 Da igual que siempre se haya hecho lo mismo y que nunca haya sido ilegal, esto hay que entenderlo como un caso más de “pormishuevismo” de la Justicia española, al igual que el FGE o el hermanísimo, totalmente impensables con afectados del PP.
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FunFrock #3 FunFrock
Ayudar a alguien. No veo q sea un crimen.
La boda de la hija? Malversación
Ganar dinero llevando gente a la Moncloa... creo q no está dentro de la categoría de ayuda...
0 K 7
#6 Almirantecaraculo
#3 no lo está, porque a ti no te cae.
Cambia de bando, y pilla paguita de rojo, y verás como dejas de verlo con malos ojos.
Vale, morado no, pero rojo el gorro, hazme un guiño amigo! Que digo amigo... Camarada!!
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menéame