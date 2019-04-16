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Así es el sexo en grupo, según las personas que lo han disfrutado

Siguen siendo un tabú, aunque forman parte de la historia de la humanidad. Un grupo de gente cuenta sus experiencias más divertidas realizando orgías

| etiquetas: sexualidad , orgias
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12 comentarios
2 1 5 K -11 ocio
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Imagen de sodomía en grupo en la Casa Blanca  media
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Malinke #8 Malinke
#2 ¡qué deprimente y vergonzosa foto!
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#9 flixter
- Papá: por qué tu eres negro, mamá blanca y yo chino?
- Con la juerga que montamos ese día, lo sorprendente es que no ladres :troll:
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DaniTC #10 DaniTC
#9 xD xD
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#7 Tronchador. *
Menudo calentón tiene Ysiguesyendo ...
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a69 #5 a69
En grupo, osea más de uno? Debe ser la leche :foreveralone:
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obmultimedia #12 obmultimedia
He ido a varias de las "normales" y otras de "chill" y acabo harto de ser el que mira y no le tocan.
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#6 capitan.meneito
Grupos de uno :foreveralone: :foreveralone: :foreveralone: :foreveralone: :foreveralone:
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#4 BoosterFelix
¿Grupo? A ver, a mí, todo lo que sea sacarme de la poliginia ya me deja de molar.
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Tx4 #3 Tx4
!Bacanal
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DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Yo tengo solo un pene y dos orificios... miedo me da.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Una orgía no parece a priori algo que uno pueda practicar todos los días. Incluso si haces la prueba, coges el móvil, y creas un grupo de WhatsApp al que denomines 'Bacanal', por esos antiguos encuentros romanos, lo más normal es que tus amigos y conocidos lo tomen a broma. Sin embargo, la práctica sexual en grupo es tan antigua como el mundo, y en algunas culturas se ha practicado o practica como parte de ritos o prácticas religiosas. Y, no lo neguemos, es una fantasía sexual bastante recurrente...
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menéame