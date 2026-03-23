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Así será el parque temático que Shakira construirá en Madrid: tres nuevas fechas y 150.000 metros cuadrados de atracciones

El escenario será el epicentro de Macondo Park, un macroespacio que acogerá diferentes actividades en torno a los conciertos que dará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre

| etiquetas: shakira , madrid , conciertos , macondo park , parque temático , escenario
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
jonolulu #1 jonolulu
Espero que Hacienda haga un marcaje concienzudo
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#5 A_S
#1 CLARAmente que lo hará, espero que no se Piqué :troll:

Ya cierro al salir
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#6 encurtido
#1 Esta no vuelve a residir en España ni aunque le garanticen 20 grammys y 3 Nobel de la Paz.
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sxentinel #8 sxentinel
#1 Siendo Shakira? Pues le tiene pocas ganas hacienda.
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Mucho power point y poco lerele.
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#10 Onaj
Para quien se quiera ahorrar un click, no es un parque de atracciones como tal. Son unas instalaciones temporales alrededor del espacio del concierto.
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ombresaco #4 ombresaco *
¿habrá un restaurante donde sirvan agua clara y ensalada de chía o algo de pique?
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Moderdonia #3 Moderdonia *
- Te chirría la correa de distribución.
- Es un CD de Shakira.
- Ah, vale.


Año 2047: Shakira saca una canción en la que dice que es latina, menciona Colombia, y se comporta como una adolescente lasciva. Cumple 70. ( Este tuit fue escrito en el año 2016)
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MIrahigos #7 MIrahigos
¿Y a partir de qué edad o altura los niños se podrán montar en el Piqueton? Su atracción estrella.
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Humatuk #9 Humatuk
"Macondo Park"... Justo el homenaje que Gabriel García Márquez habría querido, un parque de atracciones diseñado por Shakira.
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menéame