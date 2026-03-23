Así será el parque temático que Shakira construirá en Madrid: tres nuevas fechas y 150.000 metros cuadrados de atracciones

El escenario será el epicentro de Macondo Park, un macroespacio que acogerá diferentes actividades en torno a los conciertos que dará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre
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Ya cierro al salir
- Es un CD de Shakira.
- Ah, vale.
Año 2047: Shakira saca una canción en la que dice que es latina, menciona Colombia, y se comporta como una adolescente lasciva. Cumple 70. ( Este tuit fue escrito en el año 2016)